Amici, allievi uniti contro i professionisti. Holden, Ayle e Mida puniti

I ballerini di Amici 23 protestano con Nicholas per la sfida che deve affrontare contro Michele. Nancy Berti ha deciso, nel corso della puntata andata in onda domenica, di congelare la loro sfida e di rimandare la sua scelta a questa settimana. I due ballerini devono preparare una comparata e sfidarsi, dunque, sulla stessa coreografia. Quando Nicholas, insieme agli altri ballerini, scopre l’esibizione che dovrà fare, rappresentata da Umberto, resta molto male. La coreografia è stata preparata dai ballerini professionisti, che vengono chiamati in causa.

“Non c’è modern, è solo latino”, questa è la prima impressione che si fa il ballerino di Raimondo Todaro. Concordano con lui tutti e si espongono Giovanni, Simone e Giulia. Nicholas non è per nulla d’accordo, convinto che questa comparata andrebbe ad avvantaggiare solo Michele:

“Va bene tutto, però fino a un certo punto. Non è che il mio posto lo lascio così. Per lui è un vantaggio. Quello che mi viene da pensare è che sono già fuori”

“Qua ti stai a giocare il posto. Tu Michele non c’entri nulla”, chiarisce Kumo, cercando di far capire a Michele che il problema non è appunto lui. Della stessa opinione è lo stesso Nicholas: “Io non ce l’ho con Michele, è qua per inseguire un sogno come tutti noi”. Insomma il gruppo di ballerini ritiene che la sfida non sia equa e lo ribadiscono di fronte ai professionisti che hanno preparato la coreografia.

Tutti insieme si presentano di fronte a loro, dando tutto il supporto a Nicholas. “Sapendo che mi fido di voi. Non l’avrei mai detto se non mi stessi giocando il posto”, precisa il ballerino. Il primo a rispondere è Umberto:

“A me fa specie che stiate mettendo in dubbio il lavoro dei professionisti. La prima parte l’ho fatta io. La seconda parte è passata a loro. Vi posso garantire che da parte nostra non c’è stato nessun ‘facciamo un pezzo latino'”

Dopo di lui, parla Elena D’Amario, che ha creato un bel legame con Nicholas, tanto che ha discusso animatamente per difenderlo con Alessandra Celentano:

“Sono d’accordo con Umberto. Probabilmente è stato l’impatto visivo. Abbiamo diviso perfettamente in due il pezzo. Alla fine tutti passaggi sono moderni, compresi i salti finali. Raccogliamo questa protesta, direi. Questo è un momento cruciale del vostro percorso e quindi lo capiamo anche. Io direi di consultarci con la produzione”

Amici 23: Petit emozionato per il gesto di Sannino, i provvedimenti disciplinari

Il Daytime va avanti con Petit che scopre, insieme ai suoi compagni d’avventura in Casetta, che Andrea Sannino ha condiviso, con una Storia su Instagram, la sua recente esibizione in puntata. L’allievo ha cantato Abbracciame, noto brano del cantautore napoletano. “Bravo”, ha scritto Sannino, con un cuore rosso e complimentandosi con Petit.

Arriva poi il momento di scoprire i provvedimenti disciplinari che i professori hanno scelto per dare una lezione a Holden, Ayle e Mida. I tre cantanti sono stati accusati dai loro compagni come gli inquilini della Casetta che puliscono meno. La casa in cui vivono è un disastro e loro, chiaramente, non sono gli unici a non pulire e a non creare disordine.

Nonostante ciò, è chiaro a tutti che i tre cantanti sono sicuramente quelli che meno danno una mano in Casetta. Rudy Zerbi ha sospeso la maglia di Holden e oggi lo incontra per rivelargli il suo provvedimento:

“C’è un provvedimento: tu per una settimana dovrai pulire tutte le parti della Scuola. Quindi le sale, la parte relax e la parte del corridoio. Vorrei tanto non fare più questo discorso. Il provvedimento spero che ti serva a fare in modo che da oggi in poi non accada più”

Subito dopo, è possibile vedere Holden iniziare le pulizie della scuola, in modo abbastanza impacciato. Come sempre, il cantante riesce a conquistare il cuore del pubblico con i suoi modi di fare. “Forse servirebbe un’aspirapolvere… credo… però io ci provo”, afferma dubbioso il figlio di Paolo Carta, mentre si ritrova a pulire la sala di danza dove il pavimento è ricoperto di piume.

Si passa ad Ayle, il quale dovrà lavare i piatti a pranzo e cena, come deciso da Anna Pettinelli. Lorella Cuccarini ha scelto di chiedere a Mida, invece, di dedicare ben due ore al giorno della pulizia di tutta la casa. Le immagini successive mostrano il cantante di Rossofuoco che si occupa della pulizia della cucina.

Per eliminare la polvere dall’isola della cucina passa l’aspirapolvere! Una scelta per nulla igienica, ma anziché fermarlo le due nuove arrivate, Giulia e Martina, se ne restano a guardare sconcertate.