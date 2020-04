Amici All Stars 2020 confermato, Maria De Filippi svela quando si farà

Ospite a RTL 102.5, Maria De Filippi conferma la messa in onda di Amici All Stars

Maria De Filippi sembra non volersi fermare. Chiusa una trasmissione, la conduttrice è già all’opera sui futuri progetti. Terminato da poco Amici 19, Maria e il suo team stanno lavorando per la nuova edizione del talent, che quest’anno prenderà il nome di Amici All Stars. Il format doveva iniziare subito dopo la finale di quello tradizionale ma l’emergenza sanitaria ha fermato il progetto. Stando alle ultime dichiarazioni della padrona di casa, però, la produzione è già pronta per creare la seconda edizione dello show. Come ben sappiamo, la prima versione del talent è stata vinta l’anno scorso da Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, anche lui ex concorrente. La De Filippi ha parlato di una formula diversa che si adatterà alle esigenze sanitarie.

“Non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare”

Conduttrice per un giorno in occasione delle festività pasquali nel programma ‘Miseria e Nobiltà’ per RTL 102.5, Maria De Filippi ha parlato di quello che sta pensando di fare in merito allo show. “Con questo Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare”. Ma quando andrà in onda? In un primo momento si era parlato del 2 maggio, come anticipava Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha quindi chiarito anche questo punto: “Non sarà prima di metà maggio”, rettificando dunque l’ipotesi avanzata in precedenza dal settimanale.

La seconda edizione ai tempi del Covid-19

Volendo quindi ipotizzare una data presunta, il format vedrà la luce poco prima dell’estate se non addirittura più avanti. “Faremo qualcosa che pensi anche a questa emergenza Coronavirus”, ha concluso la conduttrice di Canale 5, affermando quindi di voler intrattenere i telespettatori con uno spettacolo che rispetterà in pieno le norme di sicurezza vigenti attualmente nel Paese.