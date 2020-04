Amici 19 classifica album e singoli: vendite e ascolti al 12 aprile 2020

Classifiche vendite Amici 19: gli album di Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello

Come la settimana scorsa, anche oggi faremo il punto di vendite e ascolti degli album di Amici 19: le classifiche aggiornate vedono i quattro cantanti in discesa. Gli album che abbiamo preso in considerazione sono Genesi di Gaia Gozzi, Va tutto bene di Giulia Molino, Low Profile di Nyv e Colori di Jacopo Ottonello. Rispetto alla settimana scorsa sono evidenti i cali di vendite, complici diversi fattori. I ragazzi di questa edizione infatti non hanno potuto girare l’Italia per incontrare i fan con i firmacopie, sono fermi anche i concerti. E i negozi fisici che vendono CD sono chiusi, anche questo ha inciso molto. Nella classifica FIMI delle vendite, dal 3 al 9 aprile 2020, vedono Genesi guadagnare posizioni: Gaia oggi è al sesto posto. Giulia è al 40esimo, Nyv all’84esimo mentre Jacopo non risulta in classifica.

Classifiche album e singoli Amici, da iTunes a Spotify

Nyv e Giulia sono scese in classifica, al contrario di Gaia che è salita. Va fatto presente che la classifica FIMI di questa settimana è partita proprio nel giorno della finale di Amici, quindi dalla vittoria di Gaia. Passiamo adesso ad iTunes, dove questa settimana risulta solo Gaia. Nella Top 20 degli album troviamo Genesi al secondo posto, che perde una posizione, e in quella dei singoli resiste solo Chega al terzo posto (era primo la settimana scorsa). Nella Top 200 di Spotify, aggiornata al 10 aprile, è cresciuta Gaia: Chega è al 25esimo posto ed è comparsa Coco Chanel, al 110esimo posto. C’è anche Giulia con Va tutto bene: 136esimo posto per lei, ha guadagnato dieci posizioni.

Canzoni Amici 19, le visualizzazioni su YouTube

Passiamo adesso alle visualizzazioni di YouTube, dove abbiamo controllato di nuovo tre brani per ogni artista. Partiamo da Gaia Gozzi:

Chega 3.289.888 visualizzazioni;

Coco Chanel 1.527.654 visualizzazioni;

Fucsia 483.485 visualizzazioni.

Per quanto riguarda le visualizzazioni di Giulia Molino, abbiamo perso il video di riferimento della scorsa settimana di Va tutto bene. Giulia inoltre non ha ancora dei video ufficiali su YouTube, come Gaia, per questo è più complicato tenere d’occhio le visualizzazioni. Abbiamo preso quindi oggi un altro video di Va tutto bene, ma non possiamo fare un paragone con la scorsa settimana:

Va tutto bene 467.071 visualizzazioni.

Le domeniche di maggio 373.597 visualizzazioni;

Nietzsche 315.902 visualizzazioni.

Queste le canzoni di Jacopo Ottonello:

Disinnescare 376.834 visualizzazioni;

Cuore di mare 277.262 visualizzazioni;

Blue Monday 151.718 visualizzazioni.

Infine, i brani di Nyv tra cui sono schizzate le visualizzazioni di Banlieu: