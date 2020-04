Classifica album Amici 19 e singoli: vendite e ascolti al 5 aprile 2020

Classifiche vendite album Amici 19: i CD Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello

Amici 19 è finito, ma mentre si chiudevano le porte della scuola si spalancavano quelle del mercato musicale e delle compagnie di danza. I concorrenti adesso dovranno camminare con le proprie gambe, come se la staranno cavando i cantanti? Possiamo farci un’idea scoprendo le classifiche degli album di Amici 19 e dei singoli. Tra vendite, ascolti e visualizzazioni, abbiamo messo insieme i dati aggiornati al 5 aprile 2020 dando vita a una sorta di classifica anche dove non è disponibile. Partiamo con la classifica delle vendite degli album, tenendo presente però che hanno subito un calo non essendo possibile acquistare i CD fisici nei punti vendita. La classifica FIMI delle vendite tiene conto dei dati di prodotti fisici e delle singole tracce online in Italia.

Album e singoli Amici 19, le classifiche di vendita e ascolti

La classifica FIMI è settimanale e dal 27 marzo al 2 aprile scopriamo che:

Genesi di Gaia è al 15esimo posto;

Va tutto bene di Giulia Molino è al 34esimo;

Low Profile di Nyv al 47esimo.

Colori di Jacopo, invece, non è in classifica. Passiamo adesso a Spotify, con i dati aggiornati al 3 aprile 2020. Nella Top 200 Italia ci sono soltanto Chega di Gaia al 77esimo posto e Va tutto bene di Giulia Molino al 146esimo. Su iTunes abbiamo dati sia riguardo i singoli sia riguardo gli album di Amici 19, aggiornati a oggi domenica 5 aprile 2020. Nella hit single download in Italia troviamo:

1° posto per Chega;

6° posto per Coco Chanel;

14° posto per Va tutto bene.

Per gli album, invece, la classifica delle vendite vede prima sempre Gaia:

1° posto Genesi di Gaia;

8° posto Va tutto bene di Giulia Molino;

13° posto Low Profile di Nyv.

Album Amici 19, le visualizzazioni su YouTube

Discorso a parte va fatto per YouTube, dove abbiamo i dati delle visualizzazioni a disposizione. Abbiamo scelto tre canzoni, le più sentite ad Amici, per ognuno dei quattro cantanti che hanno debuttato nel mercato musicale. Partiamo da Gaia Gozzi:

Chega 1.181.134 visualizzazioni;

Coco Chanel 660.993 visualizzazioni;

Fucsia 225.735 visualizzazioni.

Queste le visualizzazioni di Giulia Molino:

Va tutto bene 812.019 visualizzazioni;

Le domeniche di maggio 161.719 visualizzazioni;

Nietzsche 124.376 visualizzazioni.

E ora le canzoni di Jacopo Ottonello:

Disinnescare 298.553 visualizzazioni;

Cuore di mare 226.818 visualizzazioni;

Blue Monday 109.082 visualizzazioni.

Infine, i brani di Nyv: