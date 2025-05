Amici, Alice Bellagamba è diventata mamma: il peso ed il nome

Alice Bellagamba, ex volto del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, è diventata mamma. A dare l’annuncio è stata lei stessa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il bambino, avuto dal compagno Leonardo Plebani, è nato poche ore dopo la mezzanotte, quindi il 28 maggio 2025. Scopriamo insieme qual è stato il nome scelto dalla coppia e quanto pesa il piccolo.

Alice Bellagamba è diventata mamma

Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha partorito. A dare l’annuncio è stata lei stessa con un post pubblicato sui social. L’ex volto del talent show di Canale 5 ha difatti condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti del piccolo appena nato, dando anche delle informazioni in merito all’orario in cui è nato, il peso ed il nome scelto. Nello specifico la ballerina ed attrice ha rivelato di aver partorito nella notte, precisamente poco dopo la mezzanotte (alle ore 00.44), quindi già nella giornata di mercoledì 28 maggio. Il piccolo supera di poco i 3 kg ed il suo nome è Brando Evan.

Nel post si può difatti leggere:

Benvenuto al mondo Brando Evan Plebani, amore di mamma e papà 😘 Hai già rubato i nostri cuori 🤍 Ore 00.44

3480 kg x 51 cm

Numerosi sono stati i messaggi di auguri ricevuti da parte dei suoi fan e dei suoi colleghi.

Brando Evan è il primo figlio di Alice, nato dalla sua relazione con il compagno Leonardo Plebani. Dall’annuncio della dolce attesa qualche mese fa, la ballerina ed attrice ha documentato sui social i diversi momenti della sua gravidanza, pubblicando varie foto di lei con il pancione in evidenza e condividendo con i suoi follower le emozioni provate. Nonostante fosse in dolce attesa Alice non ha mai abbandonato la danza.

Alice Bellagamba ha conosciuto il suo attuale compagno Leonardo Plebani, padre del bambino, dopo la fine della sua storia con Andrea Rizzoli, figlio dell’attrice Eleonora Giorgi ed Angelo Rizzoli. Dopo l’esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi, Alice ha aperto una scuola di Balletto nelle Marche di cui è la direttrice. Precedentemente ha fatto parte di diverse compagnie e ha avuto esperienze anche nel mondo del cinema e della tv, in veste di attrice.