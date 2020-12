Amici Alessio La Padula, strana dedica a Elena D’Amario: è ancora amore?

Alessio La Padula e Elena D’Amario stanno ancora insieme? Negli ultimi tempi sembrava essere definitivamente finita tra i due, ma poi sono spuntati nuovi indizi e oggi una strana dedica. Da mesi ormai i ballerini di Amici di Maria De Filippi sono protagonisti del gossip. Non hanno mai confermato pubblicamente la loro relazione, ma ormai era chiaro a tutti che fosse in corso una relazione. Oggi potrebbero averla ufficializzata, tra la felicità di chi aveva intuito e lo stupore di molti che invece brancolavano ancora nel buio. Certo è che la frase scritta da Alessio ha lasciato ancora qualche piccolo dubbio in più di qualcuno.

La Padula ha deciso di dire addio a questo anno nefasto con una carrellata di foto insieme a Elena. Foto di coppia, s’intende, in cui è lampante che ci sia un forte sentimento a unirli. Fin qui tutto bene: sarebbe quindi non solo la conferma che tutto procede a gonfie vele, ma anche una rara volta in cui si presentano agli occhi dei fan come una vera coppia. I dubbi nascono però dalla frase scelta da Alessio come didascalia: “È stato bello finché è durato. Ciao 2020!”.

Per molti potrebbero essere parole riferite esclusivamente all’anno 2020, che ha salutato ricordando però momenti belli con Elena. Per qualcuno però potrebbe nascondersi anche un riferimento alla relazione stessa: sarà stato bello finché è durato anche con la ballerina? Insomma, si sono lasciati definitivamente? Una teoria che qualcuno non si è sentito di escludere. Però dato che Alessio ha anche taggato Elena è più facile pensare che sia una didascalia riferita solo all’anno che sta per concludersi.

Il dubbio nasce anche perché nelle ultime settimane ci sono stati strani movimenti tra i due. Dopo l’estate trascorsa insieme in Molise, Elena e Alessio si sono apparentemente allontanati. La ballerina ha montato delle coreografie per i nuovi allievi di Amici che parlavano di persone con cui ci sono stati distacchi e di mancanze. Oppure di coreografie che narravano della sofferenza dopo aver perso una persona amata. Lui aveva pubblicato immagini in cui si parlava di amare sé stessi più degli altri.

Insomma, indizi che portavano a pensare a un distacco. In più Elena aveva anche smesso di seguire Alessio su Instagram, per poi ricominciare a seguirlo di recente. Sarà tornato il sereno adesso fra i due, visto che Alessio ha pubblicato diverse foto insieme a Elena D’Amario? Non resta che attendere ulteriori indizi o parole…