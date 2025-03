Sta per arrivare la seconda puntata di questo serale di Amici e i ragazzi che sono rimasti nella casetta si stanno preparando a questa serata così importante. Per l’occasione avranno la possibilità di mettersi in gioco con i loro cavalli di battaglia, ma dovranno affrontare anche sfide più grandi nel momento in cui verranno tirati in ballo i guanti. Alessia dovrà fare i conti con molte sue insicurezze in questi giorni, perché Deborah Lettieri ha lanciato una sfida tra lei e Raffaella, che tra l’altro è la ragazza a cui Luke, il suo attuale fidanzato, si era avvicinato durante il periodo in cui si erano lasciati. Il guanto ha come scopo quello di far sentire Alessia un po’ più in confidenza col suo corpo, indossando un abito corto e scoprendosi le gambe.

Alessia pensava di prendere peggio la notizia di questo guanto, invece poi ci ha riflettuto ed è arrivata alla conclusione di sentirsi abbastanza a suo agio in questo momento perché sente di essere nella sua forma fisica migliore. A questo punto Luke le ha fatto notare che quella di Deborah potrebbe essere stata una velata provocazione per farla litigare con Alessandra Celentano, facendole notare che la sua insegnante infatti la fa esibire sempre con troppi vestiti addosso.

Amici, Alessia non ha dubbi: “Vuole mettermi contro la Celentano”

Alessia, riflettendo sulla proposta di Deborah, ha notato anche lei che probabilmente la sua intenzione era proprio quella di farle pensare che Alessandra Celentano la fa esibire con troppi vestiti addosso perché magari non apprezza abbastanza il suo fisico. La ballerina ha raccontato questa cosa ai suoi compagni: “Mi vuole far litigare con mia madre ma non ci riuscirà, io la conosco” ha detto, riferendosi alla professoressa con cui ha un bellissimo rapporto.

Adesso è pronta ad affrontare questo guanto di sfida e a ballare con Mattia, che ha avuto già la possibilità di conoscere in passato e con cui, per questa ragione, si sente già a suo agio. Chi vincerà tra lei e Raffaella? Questo lo scopriremo solo con la puntata che andrà in onda questo sabato.