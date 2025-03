Amici, Celentano e Pettinelli trash show: rubano la scena agli allievi

Finalmente è cominciato il serale di Amici e noi seduti comodamente sul nostro divano assistiamo alle avvincenti sfide eliminatorie. Tante le novità di questa serata come per esempio la giuria che è composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus e la ballerina Elena D’Amario. Resta la certezza della padrona di casa e dei professori. A proposito dei professori… E’ doveroso soffermarci proprio sulla loro figura. O, forse, sarebbe più opportuno usare il termine “figuraccia”.

Ad un certo punto della puntata Maria De Filippi ha dato il via ad una sfida a tre. Ma a sfidarsi non erano i ragazzi. Bensì tre professoresse: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli. La sfida consisteva in tre balli, ognuno diverso ed ognuno scelto dalle maestre. Ovviamente Lorella Cuccarini è stata impeccabile ricevendo i complimenti di tutti. Mentre invece le altre due hanno sfociato decisamente nel trash.

Amici, De Filippi a Celentano: “Cialtrona!”. I professori esagerano

Alessandra Celentano ha voluto ballare sulle note della canzone di Marilyn Monroe “Diamonds are a girl’s best friend”. Malgrado la parrucca e l’abito, però, la maestra Celentano ha deluso le aspettative. Tanto che Maria De Filippi, al termine della esibizione, le ha detto:”Sei proprio una cialtrona!”. Anche Anna Pettinelli ha deciso di cimentarsi in una difficilissima performance. Ha ballato sulle note di Lady Gaga. Qui il picco di trash ha raggiunto l’apice. Il web ha criticato moltissimo questo momento della trasmissione.

Le critiche sono legate al fatto che questi spezzoni tolgono spazio agli allievi. Così come i continui siparietti tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Malgrado le discussioni tra i professori, i ragazzi hanno mantenuto la loro professionalità. L’approccio alle sfide è stato sempre positivo. Il che ha prodotto un ottimo risultato in termini di gradimento da parte del pubblico.

Ma arriviamo alla giuria. Cristiano Malgioglio abbiamo imparato a conoscerlo. E come lo scorso anno il suo approccio è un misto tra ilarità ed estremo rigore. Amadeus invece mostra sempre il suo lato empatico nei confronti degli allievi. Ha saputo dare giudizi precisi e derivati dalla sua lunga esperienza televisiva. La presenza di Elena D’Amario rappresenta certamente un valore aggiunto. La ballerina ha mostrato, già in questa prima puntata, il suo carattere dolce e deciso. Non ha perso occasione di dire la sua ed ha incantato tutti con la sua eleganza.