Amici, Alessia Pecchia sotto accusa: Anastasia Kuzmina a sorpresa zittisce tutti

Alessia Pecchia ad Amici 24 è uno dei volti più amati dal pubblico. La ballerina di latino americano è riuscita a conquistare una bella fetta di telespettatori, ma non mancano comunque le critiche. Vincitrice dell’ultimo Campionato Italiano, l’allieva di Alessandra Celentano viene criticata spesso, accusata di ripetere sempre gli stessi passi e di non essere originale come altri suoi colleghi. C’è chi non è assolutamente d’accordo con questa accusa e decide anche di esporsi. Si tratta di Anastasia Kuzmina, ballerina professionista di Ballando con le Stelle.

La famosa danzatrice di latinoamericano ha deciso di difendere Alessia dalle feroci critiche. Sui social network, Anastasia ha dichiarato di aver notato che molti telespettatori reputano la Pecchia “ripetitiva, che fa sempre le stesse cose e gli stessi passi”. La ballerina professionista ha voluto spiegare che “non è colpa di Alessia”, ma è proprio il loro stile che prevede questo. Infatti, il latino americano ha un numero limitato di figure basilari, tramite le quali è possibile realizzare una coreografia. Molte di queste sono “troppo complicate” per essere fatte da sole e non in coppia. “Veramente i passi sono pochissimi”, ha fatto notare Kuzmina.

Per spiegare il motivo per cui Alessia di Amici 24 risulta ripetitiva nei suoi balli secondo alcuni telespettatori, Anastasia ha aggiunto che in questo stile non ci sono le prese e i salti. Inoltre, non è possibile staccare i piedi dal pavimento per oltre tre secondi. Dunque, è chiaro che la Pecchia spesso abbia pochi “elementi spettacolari” da mostrare quando si esibisce con il suo stile. Ad esempio, la Kuzmina ha spiegato di aver iniziato a studiare le prese solo a Ballando con le Stelle, per creare delle coreografie più interessanti.

La ballerina professionista del talent show di Milly Carlucci ha chiesto al pubblico di non criticare Alessia, anzi. “Lei ce la sta mettendo tutta e sta facendo un percorso bellissimo”, ha dichiarato Anastasia Kuzmina, riservando così un bel complimento alla Pecca, che sta affrontando l’assenza di Luk3 nella Casetta dopo mesi di convivenza. Il giovane cantante, suo fidanzato, è stato eliminato al Serale più di una settimana fa. Tornando alle critiche, la Kuzmina ci ha tenuto anche a fare i complimenti a Mattia Zenzola, definendolo “bravissimo”, e a Umberto Gaudino, indicandolo come “la nostra stella nel latino americano”.

Secondo Anastasia, quando Alessia si esibisce con loro le coreografie diventano più interessanti, proprio perché in coppia è possibile fare più cose. Nel loro stile, da solo, ci sono pochi passi da fare. “Quindi vai Alessia, non è colpa tua, è solo il nostro stile che è così”, ha concluso il volto del talent show di Rai 1.