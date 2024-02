Amici, Alessandra Amoroso: l’outfit di jeans da urlo, marca e prezzo

Grande ritorno ad Amici: Alessandra Amoroso si è presa la scena nell’apertura della puntata del 25 febbraio. La cantante salentina è stata ospitata da Maria De Filippi, intonando “Fino a qui”, brano che ha portato al Festival di Sanremo 2024. L’esibizione ha generato una pioggia di emozioni a tal punto che a “Queen Mary” è venuta la pelle d’oca. In effetti la performance è stata parecchio dirompente dal punto di vista emotivo. La prova di quanto sia stata convincente è stata la standing ovation tributata dal pubblico presente in studio alla Amoroso. A destare particolare curiosità anche l‘outfit ‘rock’ sfoggiato dall’artista, che si è presentata nel talent in total denim.

Alessandra ha optato per un outfit casual, sportivo e sbarazzino. Camicia di jeans aperta con vista reggiseno (pure quello di jean) abbinata a dei denim. La cantante pugliese, in particolare, ha indossato dei capi griffati Agolde, un brand di denim premium con sede a Los Angeles e alla perpetua ricerca di ispirazione dai capi di culto. Il marchio è infatti specializzato nella reinterpretazione dei modelli storici di jeans in chiave contemporanea.

Capitolo prezzo: Agolde confezione prodotti di alta gamma non proprio economici. La camicia indossata dalla Amoroso è acquistabile sborsando 329 euro mentre per quel che riguarda i jeans pantalone si devono mettere sul piatto 268 euro. Totale 597 euro.

Durante l’ospitata si è notato come la Amoroso sia stata particolarmente emozionata. Inoltre ha ribadito a Maria De Filippi quanto le voglia bene. Con la conduttrice pavese ha anche scherzato, innescando un paio di siparietti spassosi. “Queen Mary” ha a sua volta evidenziato quanto stimi la sua ex allieva.

Alessandra Amoroso cotta di Valerio Pastore: la conferma della love story

La cantante, durante il Festival di Sanremo, ha confermato la relazione con Valerio Pastore, tecnico del suono classe 1994. L’artista ha spiegato che sta vivendo un sogno e che per la prima volta ha capito cosa significa amare in modo libero. Prima di conoscere Pastore la musicista ha vissuto una lunga love story con il produttore discografico Stefano Settepani.