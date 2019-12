Amici, Alberto Urso e Valentina Vernia in crisi? Cosa sta succedendo

Amici, Alberto Urso e Valentina Vernia in crisi? Che cosa sta succedendo nella coppia

Il gossip continua a sussurrare di una crisi tra Alberto Urso e la sua fidanzata Valentina Vernia. Addirittura si è parlato di rottura definitiva. La voce sui due ex allievi di Amici di Maria De Filippi ha cominciato a diffondersi dopo che dai loro profili Instagram sono sparite nei giorni scorsi foto e dediche zuccherose, nonostante sia rimasto il ‘segui’ reciproco. A notare gli ‘strani’ movimenti social è stato il portale il Vicolo delle News. Dunque? Che succede? Sempre spulciando i loro profili, oggi, si nota che gli scatti comuni e le dediche sono tornati visibili. Certo mancano da giorni delle istantanee che li riprendono assieme e complici ma…

Valentina e Alberto di Amici: quei like reciproci che fanno ben sperare

Valentina e Alberto, nonostante non appaiano più assieme sui social da diversi giorni, non perdono l’occasione di scambiarsi like reciproci. Insomma, dai segnali emersi finora, si può credere che i due potrebbero avere passato una crisi che potrebbe essersi risolta. Chissà… Se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni. Ricordiamo che la coppia è sbocciata ufficialmente la scorsa estate, quando la Vernia lasciò il suo storico ex fidanzato, allacciando una relazione con il cantante lirico.

Il gossip, mai confermato né provato, su Alberto e Elena D’Amario

In questi giorni, la cronaca rosa ha anche mormorato di una presunta vicinanza tra Alberto ed Elena D’Amario. Pure in questo caso si è trattato soltanto di uno spiffero ‘clandestino’ che non ha, al momento, trovato alcuna base solida, figuriamoci una conferma o una smentita dai diretti interessati. Gossip a parte, per Urso il 2019 è stato un anno da incorniciare dal punto di vista professionale. “Sono stati 365 giorni intensi, che mi hanno regalato emozioni uniche. Sento che Amici mi ha dato tantissimo, sono cresciuto sia a livello psicologico che artistico […] Sono ancora all’inizio e spero di continuare a seguire questa scia”, ha dichiarato in una recente intervista il cantante lirico.