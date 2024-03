Amici al posto di Uomini e Donne il 22 marzo 2024: orari e perché

Non andrà in onda Uomini e Donne nel pomeriggio di venerdì 22 marzo 2024 su Canale 5. Al suo posto c’è Amici di Maria De Filippi. Ad annunciarlo ci pensa Mediaset, con una scritta che è apparsa nel corso del Daytime del talent show. Dunque, per un giorno, il pubblico di Canale 5 dovrà fare a meno dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. I fan del dating show non devono temere, in quanto lunedì tornerà in onda normalmente al solito orario.

Venerdì 22 marzo, invece, viene dato spazio ad Amici con lo Speciale, come riporta l’annuncio. Un doppio appuntamento dedicato al talent show, che prende inizio alle ore 14.45 subito dopo l’episodio di Endless Love. Lo Speciale dura fino alle ore 16.06 e poi lascia spazio al classico Daytime. Cosa accade in questa puntata particolare che prende il posto di UeD? La decisione è stata presa in vista del Serale del talent show.

Oggi viene registrata la prima puntata del Serale di Amici 23 che va in onda sabato 23 marzo 2024. Dunque, manca poco all’inizio di questa importante fase del programma di Canale 5. Le squadre sono già pronte e anche la giuria, composta da Cristiana Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano portano con loro Holden, Petit, Marisol e Dustin.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno consegnato la maglia oro a Martina, Lil Jolie, Ayle, Gaia e Giovanni. Infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno in squadra Sarah, Mida, Sofia, Nicholas, Kumo e Lucia. Non sono ancora state svelate le dinamiche che caratterizzano questo Serale del 2024.

Pertanto, viene usato questo Speciale di venerdì 22 marzo per spiegare al pubblico di Canale 5 come si svolge questa fase del programma. Questo perché ogni anno la produzione mette in atto un determinato funzionamento legato alle sfide e anche alle eliminazioni degli allievi in gara.

Viene sfruttato così questo doppio appuntamento in modo da portare lo spettatore a seguire la prima puntata del Serale consapevole di ciò che sta accadendo. Anche durante altre edizioni, è stato riservato uno spazio nella programmazione dedicato a uno Speciale per svelare gli ultimi dettagli riguardanti questa fase del talent show.

Nel frattempo, iniziano i primi litigi tra gli allievi in vista del Serale. In particolare, il Daytime del 20 marzo ha mostrato uno scontro che ha generato una rottura tra Giovanni e Nicholas.