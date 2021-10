Amici, Aka7even libro: il cantante manda tutti in tilt, dettagli e prezzo

I fan vanno in tilt per l’ultima notizia lanciata da Aka7even: dopo Amici pubblica un libro, 7 Vite. Un grande annuncio quello del giovane cantante, che oggi vuole raccontare a tutti la sua storia. Le pagine del romanzo entreranno nel dettaglio di ciò che, anni fa, Luca Marzano (questo il suo nome vero) ha vissuto quando è entrato in coma. Lui stesso condivide l’annuncio sul libro, attraverso un post su Instagram. Come è possibile notare, tutti i suoi fan stanno reagendo in modo più che positivo.

In pochissimi minuti dal lancio del post, i commenti da 200 arrivano quasi a 900 e sono destinati ad aumentare. C’è tanto entusiasmo sotto il post del cantante di Loca. Aka7even svela a tutti loro di aver scelto di raccontare di come è arrivato il giorno in cui ha capito che la musica sarebbe diventata il suo sogno, la sua “migliore amica”, e di quello che è accaduto dopo. Con il romanzo 7 Vite, il pubblico avrà modo di conoscere nel dettaglio i giorni bui che ha dovuto affrontare, ma anche quelli più luminosi.

“Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi”

Il suo primo romanzo edito da Mondadori sarà in vendita al prezzo di 17 euro dal prossimo 23 novembre 2021. Nel frattempo, è possibile iniziare a pre-ordinare il libro. Al suo interno una lunga storia che parla del periodo in cui Luca è entrato in coma quando ha 7 anni, per 7 giorni. Proprio questa settimana, ha cambiato per sempre la sua vita. Questo spiega il motivo per cui ha scelto il nome d’arte Aka7even.

Un racconto emozionante, attraverso il quale i fan potranno conoscere il vero Luca, dalla sua infanzia passando per i talent X Factor e Amici di Maria De Filippi. Più di un mese fa, Aka7even era tornato al centro del gossip, attraverso alcune dichiarazioni da lui stesso rilasciate durante il Premio Fabula. Rispondendo alla domanda di una fan, il giovanissimo cantante ha ammesso di avere una frequentazione.

Dunque, dopo la fine della storia con Martina Miliddi che l’ha fatto soffrire parecchio, oggi Luca volta pagina anche nella sua vita sentimentale. Non è dato sapere, però, al momento chi sia la ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore!