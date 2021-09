Amici, Aka7even volta pagina: “Frequento una ragazza”

Aka7even torna alla ribalta della cronaca rosa, per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore al Premio Fabula, dove è stato ospite. Il giovane talento uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha fatto quattro chiacchiere insieme ai ragazzi del Festival letterario.

Un’accoglienza da vera star è stata riservata al cantante che deve il suo successo e notorietà al celebre talent show targato Canale 5. Luca Marzano, vero nome dell’artista, si è raccontato a cuore aperto. Nel farlo, non si è sottratto neanche alle domande più scomode ed insidiose, come quelle sull’amore.

Con l’ingenuità che solo una fan così giovane può avere, ad Aka7even è stato chiesto se fosse attualmente fidanzato. La giovane, ironizzando, si è candidata come sua compagna qualora l’artista fosse single. Una domanda insidiosa, che se fosse arrivate da altre parti in un altro contesto avrebbe possibilmente indisposto il cantante.

Ma così non è stato. Poiché Aka7even ha deciso di rispondere alla ingenua curiosità, priva di malizia, della sua giovanissima fa. “No, non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso” ha riferito il cantante, confermando così quelli che sono i rumors che si susseguono ormai da settimane.

Proprio nelle scorse settimane Luca aveva già ricevuto sui social una domanda simile. Replicando ad alcune box domande su Instagram, il cantante aveva detto che in questo momento gli piace una persona, ma che preferisce parlare di musica e tenere la sua vita privata fuori da questi contesti.

Una decisione legittima, ma per quanto tempo il cantante riuscirà a tenere separate le due sfere della sua vita? Nel frattempo si è scatenato sui social il toto nome sulla ragazza che sta frequentando Luca. Chi sarà la fortunata ragazza?

Nel corso della sua permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Aka7even ha avuto una breve relazione con Martina Miliddi. Quest’ultima però gli preferì Raffaele Renda. La decisione della ragazza fu un vero colpo per Luca, che si è ripreso lentamente dalla delusione.

Il cantante sta registrando in queste settimane un grande successo con il suo brano Loca. Da pochi giorni, Aka7even ha deciso di puntare anche sul mercato spagnolo per nuove collaborazioni, ma soprattutto per far conoscere la sua musica.