Reunion e scivoloni per alcuni ex allievi del talent show di Maria De Filippi. E i fan sognano una love story tra LDA e Carola…

Gaffe e reunion, protagonisti alcuni ex talenti di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore Aka7even, al secolo Luca Marzano, si è reso protagonista di uno spassoso scivolone nei confronti di Giulia Stabile. I due si sono conosciuti nella 20esima edizione del talent show di Canale Cinque e hanno stretto una bella amicizia. E come in tutte le amicizie che si rispettano si celebrano i compleanni. Peccato che ‘Aka’ abbia fatto gli auguri a ‘Giulietta’ nel giorno sbagliato. Una ‘figura di M.’, come raccontato dallo stesso cantante attraverso un cinguettio su Twitter: “Pov: ho appena videochiamato Giulia Stabile facendole gli auguri per il suo compleanno; è domani il suo compleanno (20 giugno, ndr). POV: figura di M”.

Restando in tema gaffe ed Aka7even, lungo la serata di sabato, un fan di Marzano ne ha commessa una surreale. Anche in questo caso l’artista l’ha narrata sui social. Che è successo? ‘Aka’, mentre si trovava in un albergo con il suo manager, è stato avvicinato da un ‘tipo’ che gli ha chiesto di fare una foto. Peccato che tale ‘tipo’, evidentemente, non aveva la più pallida idea di chi fosse il cantante visto che la foto ricordo ha voluto farla con il manager.

E Marzano come l’ha presa? Facendosi una grassa risata: “Ero in hotel, ad una certa mi viene un tipo vicino e mi fa:” posso una foto?” Io come mio solito rispondo: “certo che puoi”. Bene. Fa la foto col mio manager e gli dice: “spacchi Aka”. E niente, ho riso per un’ora”.

Aka7even: i rapporti con LDA e Giulia Stabile

Aka7even di recente ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, spiegando i suoi rapporti con LDA, al secolo Luca D’Alessio, e Giulia Stabile:

“Sì mi avete visto ultimamente con Giulia Stabile e LDA. Se c’è qualcosa che bolle in pentola con loro? Qualcosa di sicuro con Luca, nel senso che tra noi c’è un rapporto forte che arriva prima del mio Amici. Eravamo già legati prima della mia edizione. Lui per me è come un fratello e c’è un rapporto fantastico. C’è feeling e in studio abbiamo buttato qualcosa giù insieme. Quindi mai dire mai, potrebbe uscire qualcosa”.

Con la danzatrice “c’è un rapporto bellissimo – ha sottolineato ‘Aka’ -. Lei per me è come una sorella minore. C’è un bene fortissimo e ci vediamo spesso quando scendo io a Roma o sale lei a Milano. Ci vediamo quasi sempre almeno quando possiamo”. E nel cuore Marzano qualcuno oppure no in questo momento? “Se sono fidanzato? No adesso sono felicemente single. E sono nel periodo più tranquillo emotivamente che abbia mai vissuto. Sto benissimo e ho affrontato un percorso per stare bene con me stesso. Mi sento bene in tutto e con l’approccio con le altre persone”.

LDA e Carola Puddu fanno sognare i fan: reunion a Napoli

Nelle scorse ore, a Napoli, oltre a Aka7even, è sbarcata Carola Puddu che ha rivisto LDA dopo Amici 21. I fan del programma sono andati in visibilio, iniziando a sognare e ipotizzando che ci sia del tenero.

“Presto al Teatro San Carlo”, ha scritto il figlio di Gigi D’Alessio tra le Stories Instagram sotto il frame in cui con Carola e Aka7even si sono dati ai passi di danza classica su un balcone. Poi ha rivolto parole dolci alla danzatrice: “Mi sembrava giusto pure salutare mia sorellina, anzi la mia sorelona, è più grande… è venuta a trovarmi qui a Napoli. Com’è napoli?”. E Carola ha replicato:” Bellissima”. “Veramente guagliuni, Napoli è sempre Napoli!”, la chiosa di LDA con tanto di abbraccio alla ragazza. Inutile dire che la piazza social è andata in visibilio. Le teorie di una ipotetica love story top secret si sono sprecate.