Amici, Aka7even e Deddy non andranno più a convivere: cosa succede

I due ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno deciso di non andare a vivere insieme: a spiegare il motivo di questa scelta è il cantante di Loca

Aka7even e Deddy non andranno a vivere insieme, come avevano annunciato lo scorso mese di maggio. I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi hanno stretto una solida amicizia durante la loro esperienza. Il rapporto ha avuto modo di diventare più forte una volta usciti dal talent show. E i fan erano in attesa di scoprire dove avrebbero iniziato la convivenza. A far sapere a tutti loro che non andranno più a vivere insieme è Luca Marzano, in arte Aka7even, rispondendo alle domande su Instagram.

Ormai sono passati vari mesi dal giorno in cui i due amici davano l’annuncio. Da quel momento, non sono arrivati degli aggiornamenti al riguardo da parte dei due diretti interessati e oggi ecco che Aka7even fa sapere che lui e Deddy non andranno a convivere. A chi gli chiede se ha deciso dove andare a vivere, il cantante rivela che probabilmente starà a Milano o a Mantova. Subito dopo, un altro utente domanda quando prenderà casa insieme al suo collega e amico.

Innanzitutto, Luca fa presente che in tanti gli stanno chiedendo la stessa cosa. “Non andrò a vivere con tonno (Deddy)”, dichiara il cantante di Loca. Ma qual è il motivo per cui è stata presa questa decisione? Nessun problema tra loro: “Abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha tanto senso”. Aka spiega di non avere nella Capitale la sua casa discografica, la produzione e la sua famiglia.

Dunque, è questo il motivo per cui non andrà a vivere con Deddy. Spiega che Milano e Mantova rappresentano le due città che più si avvicinano alle sue esigenze. Non chiude, ovviamente, la porta al suo collega: “Quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina”. Dietro questa decisione, non c’è alcuna motivazione legata a problemi nel loro rapporto.

Attualmente, Luca si sta godendo il successo registrato con Loca e sta girando per tutta Italia con il suo tour. I fan continuano a sostenerlo e, intanto, lavora già al nuovo album di inediti.

In questi giorni, qualcuno aveva ipotizzato la fine della loro amicizia, visto che più volte Aka si è mostrato in compagnia di Rosa Di Grazia, ex fidanzata di Deddy. Le vicende amorose hanno sicuramente caratterizzato in modo importante la scorsa edizione di Amici.

Mentre Luca a chiuso la sua storia d’amore con Martina in modo non poi così sereno, sulla rottura tra Deddy e Rosa si è saputo ben poco. Al momento, il gossip li vede nuovamente al centro dell’attenzione, visto che si ipotizza un ritorno di fiamma!