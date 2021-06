Amici, Aka7even conferma: sono due le canzoni dedicate a Martina

Il cantante torna a parlare della sua ex fidanzata e conferma la presenza di un secondo brano per lei nell’album

Aka7even ha scritto due canzoni per Martina Miliddi ad Amici 20: ieri è arrivata la conferma. Il cantante è molto attivo sui social e ieri sono bastate poche parole per scatenare una nuova polemica. Sì, perché lo sport preferito degli ultimi anni è proprio polemizzare su tutto. Diventa sport estremo quando chi fa polemica è fermamente convinto di avere la verità in mano. Nelle ultime ore lo ha scoperto sulla sua pelle anche Aka7even, che con poche parole si è ritrovato al centro di una battaglia tra i suoi stessi fan su Twitter. E si è sentito in dovere di intervenire.

Da ciò che è parso di capire leggendo i tweet, infatti, Luca ha parlato di Mille Parole, un altro brano presentato ad Amici e contenuto nel suo album, dicendo di averla scritta per una relazione nata in casetta. La sua unica storia, almeno da ciò che è andato in onda, è stata con Martina Miliddi. I due hanno vissuto un amore tormentato, come tutti ormai sapranno, ma Aka7even ha vissuto ogni emozione al massimo e come fanno tutti i cantautori ha scritto in un brano tutto ciò che provava. Lo ha fatto ben due volte: con Mi Manchi e con Mille Parole.

Era noto già da tempo che Mi Manchi, la canzone con cui ha vinto i primi Dischi D’Oro e di Platino, parli di Martina. Qualcuno ha sempre avuto il sospetto che pure Mille Parole parli di lei e ieri sera è arrivata la conferma. Quando Aka7even ha detto che il brano parla di una relazione nata in casetta, su Twitter i suoi fan si sono scatenati in una guerra. Ci sono due fazioni: quelli che vogliono andare avanti e quelli che rimangono fermi a Martina, che intanto si è fidanzata con Raffaele.

Quelli ancora fermi alla ballerina hanno iniziato a far notare che Mille Parole parli di lei, a volte commentando non molto affettuosamente. Per cui quelli che sono andati avanti hanno iniziato a bastonare gli altri, dicendo loro che è inutile controbattere alle parole di Aka7even sulla canzone per Martina. “Raga ma perché dovete sempre portare Luca a giustificarsi o spiegare?”, si legge in un tweet. “Basta, era logico che Mille Parole fosse stata scritta per Martina e sinceramente non ci trovo nulla di male”, ha scritto qualcuno in un altro tweet.

Alla fine, Aka7even ha confermato che Mille Parole è per Martina Miliddi. Il cantante si è accorto di questa guerriglia in corso su Twitter ed è intervenuto. Lo ha fatto scrivendo questo tweet, poi eliminato: “Raga Mille Parole è stata scritta per Martina. Fine. Grazie. Ciao. A dopo”.