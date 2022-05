Amici, Agata Reale e la leucemia: “Ho condotto in condizioni pietose”

La ex concorrente del reality show condotto da Maria de Filippi parla della sua malattia in una nuova intervista, ecco cosa ha rivelato

Poche ore fa Agata Reale, una delle ex concorrenti della sesta edizione di Amici, ha raccontato tramite una lunga intervista concessa a Fanpage la sua lotta contro la leucemia promielocitica acuta, una tipo di neoplasia del sangue.

La malattia Agata Reale l’aveva scoperta tre anni fa, nel 2019, poco dopo essere convolata a nozze con il suo attuale marito, Carmelo. La performer si era resa conto che qualcosa non andava notando un copioso e sospetto sanguinamento dalle gengive, successivamente al quale si era ritrovata costretta ad un immediato ricovero in ospedale.

Nonostante la gravità della situazione, Agata Reale ha preferito non parlare subito di quello che le stava accadendo. Negli ultimi anni, infatti, la Reale è stata impegnata in veste di conduttrice nella trasmissione The Coach. Inizialmente, il fatto che fosse un personaggio pubblico l’ha bloccata dal parlarne apertamente, visto che le malelingue sono sempre dietro l’angolo. “Io ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità” ha commentato la Reale, specificando che a lungo ha ricevuto alle sue foto commenti di persone che le chiedevano se fosse anoressica.

La malattia, purtroppo, è stata per Agata Reale tutt’altro che qualcosa di inventato. La leucemia di cui soffre l’ha costretta ad un ricovero ospedaliero di 6 mesi, terminati i quali è tornata sul piccolo schermo, non senza fatica. “Avevo un programma da condurre e volevo assolutamente onorare la produzione. Alla fine, in condizioni pietose, ma ce l’ho fatta” ha raccontato la Reale, costretta per un po’ ad indossare una parrucca.

La battaglia di Agata Reale non è finita. La presentatrice si è dichiarata pronta a tornare in tv, anche se a detta sua “le persone hanno paura di lei”. Agata Reale è comunque consapevole che la malattia “potrebbe ucciderla da un momento all’altro”. L’unico pensiero che l’aiuta ad andare avanti è la speranza che un giorno la figlia Chloe si possa sposare con l’uomo giusto. Nel frattempo, in questo periodo difficile, ha comunque avuto qualche soddisfazione. Una delle sue allieve, Elena Manuele, è stata di recente fra le concorrenti di Amici 21.