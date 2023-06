Amici, Aaron: “Maria ha qualcosa di incredibile e vi svelo cosa è”

Aaron si racconta in un’intervista a SuperGuidaTv. Da Amici al significato delle sue canzoni, passando per i progetti futuri. Cosa ha detto.

Edoardo Boari, in arte Aaron, è stato uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di Amici, talent show di Maria De Filippi. Entrato nella scuola del programma a settembre 2022, il giovane cantautore è stato seguito dal maestro Rudy Zerbi, che lo ha accompagnato nel suo percorso. Tra i brani inediti del concorrente, classe 2004, si ricordano Universale (prodotto da Zef e Starchild), Baciami e ballami (prodotto da Riccardo Brizi) e Mi prenderò cura di te (scritto e prodotto da Giulio Nenna).

I singoli di Aaron e l’EP: il cantautore svela i significati delle sue opere

Dopo essersi unito al roster di Artist First, Aaron ha pubblicato un nuovo singolo nel mese di maggio: Visione Led. La canzone, fa parte di un EP in uscita il 2 giugno, intitolato Universale. Intervistato da SuperGuidaTv, Aaron si è raccontato a 360 gradi, parlando della sua esperienza ad Amici, della sua passione per la musica e dei suoi sogni futuri. Tra questi, quello di calcare il palchi ambiziosi come quello di Sanremo e, soprattutto, dell’Eurovision Song Contest.

Aaron, durante l’intervista, ha approfondito il significato e lo sviluppo del suo primo progetto: l’EP Universale. Il giovane cantautore ha raccontato di aver avviato i preparativi già prima della partecipazione ad Amici, per poi svilupparlo durante il talent. “Universale è quel tipo di album che cerca di amarsi, bisogna prima di tutto amarsi, cercare una via” ha dichiarato il cantante. È stato approfondito anche il significato di Visione Led, suo ultimo singolo. Si tratterebbe, dice lui, di un pezzo autobiografico, ispirato al periodo di lontananza con la fidanzata: “La mia ragazza era in Inghilterra e l’unico modo per vederci era tramite un cellulare, ecco perché si chiama Visione Led“.

L’esperienza ad Amici: Aaron si racconta

Arrivato il momento di raccontare la sua esperienza ad Amici, Aaron non si è di certo tirato indietro. Il cantautore ha raccontato la solitudine provata durante il programma, dovuta anche alla lontananza dai suoi cari. Parlando del momento più difficile vissuto durante il talent, Aaron ha confessato di aver fatto molta fatica a dormire in posti che non fossero casa sua. Ad Amici, però, c’è stato anche qualche bel momento: “Il momento più bello è stato quando ho avuto la consapevolezza che la televisione, la telecamera, potevano essere una opportunità e non una sorta di problema“.

Aaron ha riservato parole dolci anche per la padrona di casa: Maria De Filippi. “Mi ha insegnato ad utilizzare la telecamera per mandare un messaggio a livello interpretativo sul palco” ha rivelato, “ha sempre una risposta non banale che però è sempre quella giusta, e questo è incredibile“. Tanti bei momenti, ma anche tante difficoltà, riassumono l’esperienza di Aaron ad Amici. La carriera del giovane cantautore, però, sembra essere solo all’inizio.

Ambizioni e progetti futuri: Sanremo e non solo…

Parlando di ambizioni e sogni futuri, Aaron si sbilancia: “Il palco di Sanremo lo sogno la notte“. La vittoria del Festival, unita alla possibilità di calcare il palco dell’Eurovision, sembrerebbero essere i suoi desideri. L’uscita da Amici, tuttavia, non è stata poi così facile: “Ho pensato di star scomparendo dal mondo” ha dichiarato, “avevo paura di perdere tempo” continua. L’intervista, infine, si è chiusa con una veloce anticipazione sulle date dei suoi prossimi progetti e concerti, tra cui un tour con collocazione, probabilmente, nel 2025.