Un dietro le quinte che commuove quello di Aaron Cenere dopo Amici di Maria De Filippi. Il cantante di Universale inaspettatamente è stato eliminato durante la semifinale, lasciando moltissimi telespettatori interdetti e sconvolti. Tanti di loro, infatti, non si sarebbero mai aspettati di assistere a una finale senza Aaron. A generare ancora di più il malumore sul web è stato il fatto che ha perso contro Wax, che ha sempre ricevuto molte critiche anche dal punto di vista dell’intonazione e non solo.

L’ormai ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha dimostrato di essere un’artista, sempre pronto a mettersi in gioco in qualunque sfida. Anche nel corso della semifinale la sua voce ha lasciato tanti telespettatori senza parole. Probabilmente neppure lo stesso Aaron si aspettava che sarebbe stato eliminato. Molti sono apparsi sconvolti da questa decisione perché in passato in finale sono arrivati addirittura in sei, un esempio è la scorsa edizione.

Infatti, tanti avrebbero scommesso di vedere alla fine sia Wax che Aaron approdare in finale con Angelina, Isobel e Mattia. Subito dopo l’eliminazione, il cantante di Universale è stato intervistato dietro le quinte. Aaron eliminato ad Amici 22 a un passo dalla finale non ha trattenuto le lacrime. Un momento che ha commosso tutti durante lo Speciale andato in onda l’8 maggio al posto di Uomini e Donne.

“Come sto… Adesso è difficile. Sono spaesato. Uno spaesamento bello. Un modo sta per arrivare e un mondo è finito. Ho vissuto qua dentro otto mesi ed è complicato. Mi sento un po’ perso, ca**arola. Qua dentro mi sentivo protetto. Però per me va benissimo così. Sono cresciuto tanto come persona. Uscire a un passo dalla finale non la vedo come una sconfitta. La vedo come se il mio percorso dovesse finire qua”

Solo qualche giorno fa è andato in onda un daytime in cui Aaron raccontava a Mattia le sue fragilità fuori dal talent show di Canale 5. I racconti hanno fatto capire che il cantante soffre di insicurezza, cosa che l’ha portato negli anni a chiedere a sua mamma di restare fuori dalla sua scuola tutta la mattina. Aaron dentro il talent si sentiva protetto, ma di certo ora sarà fuori da quella Casetta e da quei studi una persona più sicura.

Questo perché il programma gli ha permesso di trovare un po’ più di autostima e di migliorare sotto questo punto di vista. In lacrime, dietro le quinte, Aaron ha concluso così le sue considerazioni:

“Non si può perdere dopo il percorso che ho fatto qua dentro. Tutto quello che ho vinto, l’ho vinto con la mia persona. Va benissimo. Ho capito, sono consapevole di quello che ho fatto. Per la prima volta dico grazie a me stesso. Non ho finito nulla nella mia vita. Non ho finito la scuola perché sono venuto qua. Non ho finito il mio percorso con la danza. Per me questa è una vittoria proprio perché qui ho finito un percorso”

Intanto, Aaron è tornato a farsi sentire su Instagram. Con il suo account ufficiale ha condiviso un selfie mentre si trova in auto e ha scritto: “Ciao ragazzi, l’unica cosa che posso dirvi è grazie. Grazie di avermi fatto sentire così amato, ora sono in viaggio e ci vediamo in giro. Vi voglio bene. Siete Universali”. Detto questo, Aaron ha pubblicato una foto per far sapere al pubblico che lo segue che si trova in uno studio discografico già a lavoro!

Maddalena Svevi dopo Amici 22: le parole dietro le quinte

Anche Maddalena Svevi è stata intervistata dopo l’eliminazione in semifinale. La ballerina di Emanuel Lo spera che ora per lei inizi una nuova fase di vita, dopo aver vissuto un’esperienza che l’ha cambiata in diversi aspetti, anche come persona. Pertanto, l’allieva ha spiegato di sentirsi “una persona diversa, migliore”. Ecco cosa ha

“Prendere la maglia sarebbe significato arrivare fino in fondo in un percorso. Me lo aspettavo di uscire, perché eravamo pochi, anche perché ritengo tutti molto forti. Sento di aver dato tutto e il massimo. Sono felice così. Emanuel è stato il primo a credere in me e mi ha portata fino a qua. Sono grata. Secondo me merita di vincere Amici… Sono indecisa. Isobel per me è una bravissima ballerina. Allo stesso tempo, Angelina è la stessa cosa nel canto”

A questo punto, a Maddalena è stato chiesto di recarsi in sala relax. Ebbene la compagnia Pro Arte Danza ha deciso di proporle un contratto lavorativo da agosto fino alla prima settimana di novembre.