Amici 5° puntata Serale: Gaia e Sarah, chi è l’eliminata. Déjà vu

Déjà-vu ad Amici di Maria De Filippi. Giovedì, 18 aprile, è stata registrata la quinta puntata del Serale, di cui Amici News ha fornito in anteprima le anticipazioni. La puntata è iniziata con la sfida rimasta in sospeso tra Lil Jolie e Sarah. La scorsa settimana, le due allieve erano finite al ballottaggio finale. Tuttavia, a causa di un’indecisione di Michele Bravi, l’eliminazione è stata rinviata alla puntata successiva. Ieri, il cantante ha finalmente preso la sua decisione, eliminando definitivamente Lil Jolie. Ma, Sarah ha potuto gridare vittoria per poco tempo. La giovane allieva si è ritrovata nuovamente al ballottaggio, questa volta contro Aurora, la sostituta di Gaia.

Da due puntate, Aurora sta ballando al posto di Gaia, che ha avuto un infortunio. Dovendo rimanere ferma per tre settimane, Raimondo Todaro ha proposto l’ingresso di una nuova ballerina che la sostituisca fino alla sua guarigione, prevista in tempo per la semifinale. Tuttavia, se Aurora dovesse essere eliminata, anche Gaia sarà costretta a lasciare per sempre il talent show. Dunque, in caso di sconfitta nel ballottaggio con Sarah, la ballerina dovrà abbandonare il programma.

Come di consueto, il verdetto è stato comunicato ai ragazzi in Casetta da Maria De Filippi, in modo che le talpe in studio non potessero scoprirlo. Ma, sul web sono comunque trapelati alcuni spoiler sulla prossima eliminata di Amici. Alla domanda di un utente su chi fosse uscito tra Gaia-Aurora e Sarah, Deianira Marzano ha risposto: “Posso solo dire ancora cambiamenti in corso”. Una replica che ha mandato in tilt i fan di Amici, portandoli subito a pensare che, anche in questa puntata, potrebbe non esserci stata nessuna eliminazione. Difatti, la scorsa settimana, l’esperta di gossip aveva avvisato che ci sarebbe stato un colpo di scena.

Deianira lancia un nuovo colpo di scena per l'eliminato #Amici23 pic.twitter.com/utO8YcFJfd — Michele Giorgini 🎃 (@MicheleGiorgin9) April 19, 2024

In seguito, alcune talpe hanno fatto trapelare su Twitter una chat Telegram in cui si spoilerava che nessuna delle due allieve sarebbe stata eliminata. Chiaramente, bisogna specificare che si tratta solo d’indiscrezioni senza conferma ufficiale. Alcuni seguaci di Amici, però, sembrano credere a questa versione. Secondo molti, la produzione o i professori potrebbero aver deciso di rimandare la decisione alla prossima settimana, in attesa di capire se Gaia sarà guarita in tempo per poter ballare e sfidare Sarah. A questo punto, non resta che aspettare sabato, 20 aprile, per scoprire chi è stato eliminato definitivamente tra Gaia-Aurora e Sarah.