Amici 3° puntata Serale: Lucia e Sofia, chi è l’eliminata (SPOILER)

Mancano poche ore alla messa in onda della terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 6 aprile, il pubblico del talent show di Canale Cinque assisterà soltanto a una eliminazione e non due, a differenza delle precedenti registrazioni. Secondo le anticipazioni, al ballottaggio finale sono finite Lucia, Sofia e Lil Jolie. Già si sa che la prima ad essersi salvata è stata la cantante. Dunque la sfida per scongiurare l’eliminazione se la sono giocata Lucia e Sofia. Il verdetto non è stato reso noto, ma ci ha pensato Amedeo Venza, esperto di gossip e retroscena tv, a spoilerarlo.

Secondo quanto appreso da Venza, ad aver avuto la peggio tra le due ballerine è stata Sofia. Dunque dovrebbe essere lei ad aver dovuto abbandonare definitivamente la scuola più popolare d’Italia nonostante nelle scorse ore sia successo un mezzo parapiglia sui social dopo che Ayle, allievo già eliminato nonché amico ‘speciale’ di Lucia, ha postato su Instagram una Story in cui qualcuno ha letto una sorta di spoiler relativo all’eliminazione della ragazza. In realtà il cantante ha giochicchiato un po’ senza dare alcuna info importante. Il resto sono state supposizioni piuttosto fantasiose pensate dai fan.

Sempre da quanto emerso dalle anticipazioni, è trapelato che la puntata è stata vissuta in modo alquanto ansioso da parte di Lucia, la quale è più volte finita in lacrime per il timore di dover lasciare il talent show. Altra curiosità è quella inerente al ballottaggio parziale che ha visto protagoniste Gaia e Lil Jolie. Durante la performance, a Gaia si è conficcata una scheggia nel piede e quindi ci si è dovuti fermare. Fortunatamente, per la giovane ballerina, non c’è stata alcuna grave conseguenza. Una volta tolto il corpo estraneo ha potuto danzare tranquillamente.

La vicenda ha però fatto fiorire qualche critica piccata sui social. Infatti diversi utenti se la sono presa con il programma Mediaset, sostenendo che lo studio “cade a pezzi” e che sarebbe ora di dargli una sistemata per evitare altri incidenti di percorso.