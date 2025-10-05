Amici 25, Ilary Blasi senza curriculum: pioggia di critiche su Maria De Filippi

Critiche su Amici 25 e Maria De Filippi. Tanti telespettatori affezionati al talent show di Canale 5 si sono riversati su X per biasimare una scelta della conduttrice pavese. Durante la seconda puntata domenicale della nuova stagione del programma, le giudici chiamate a valutare le esibizioni dei cantanti sono state Paola Turci e Ilary Blasi. La decisione di ‘Queen Mary’ di chiamare quest’ultima per un simile ruolo ha fatto storcere il naso a molti. Sui social diversi utenti hanno sostenuto che l’ex moglie di Francesco Totti non abbia i requisiti per poter ricoprire la posizione assegnatale. In effetti, nel suo curriculum, non ci sono esperienze significative relative a una sua formazione e a una sua competenza in ambito musicale. Perché naturalmente un conto è condurre Battiti Live, un altro è avere conoscenze approfondite della disciplina.

Amici, critiche a Ilary Blasi e Maria De Filippi

Al netto di ciò, su X, una miriade di telespettatori si è chiesta con ironia che cosa ci facesse Ilary in qualità di giudice di canto ad Amici. Tra l’altro la Blasi, involontariamente, ha innescato una discussione tra alcuni prof del talent. Che cosa è successo? Dopo l’esibizione del rapper Plasma, l’ex moglie di Totti ha spiegato che il modo in cui si muove il giovane artista sul palco le piace. Insomma, è rimasta colpita dal ragazzo. Anna Pettinelli invece no. La speaker ha anzi detto che Plasma le è sembrato un ‘robottino’. Rudy Zerbi ha avuto da ridire, scontrandosi, tanto per cambiare, con la collega prof. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. ‘Petti’ e Rudy continuano a non ‘acchiapparsi’. Una dinamica che va avanti da anni.

“Oddio, ho fatto un macello”, ha chiosato Ilary, dopo che il suo commento sui movimenti di Plasma ha acceso la discussione tra gli insegnanti. Pettinelli ha subito provato a tranquillizzarla, spiegandole che ha giustamente espresso la sua opinione. Dopodiché la speaker ha continuato a battibeccare con Zerbi.

Amici 25, Mattia Zenzola diventa “Zenzero”

A rendere il clima più goliardico ci ha pensato Garrison, vecchia conoscenza di Amici chiamato come giudice assieme a Kledi Kadiu a esaminare l’operato dei danzatori. Il coreografo, dopo aver visto ballare Mattia Zenzola, ex allievo ora nel corpo professionisti della trasmissione, ha chiamato il giovane storpiandone involontariamente il cognome. “Bravo Zenzero”, ha detto. Risate in studio!