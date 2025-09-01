 Skip to main content
Amici

Amici 25 colpo di scena: nuova data di inizio ufficiale e novità tra i prof

Rivelata la nuova data ufficiale di inizio di Amici di Maria De Filippi 25, ecco quando sarà trasmessa la prima puntata

Mirko Vitali1 Settembre 20253 minuti di lettura
Maria De Filippi e la nuova data di inizio di Amici 25

Rivelata la nuova data ufficiale di inizio della 25esima stagione di Amici di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi era stato reso noto che il popolare talent show di Canale Cinque avrebbe aperto i battenti domenica 28 settembre. Nei nuovi listini di Publitalia, come notato da Novella2000, il debutto del programma è invece datato a domenica 21 settembre. Dunque lo show comincerà una settimana prima rispetto a quanto precedentemente previsto. Sul fronte ascolti andrà in scena una nuova battaglia con Domenica In. E le novità non sono finite qui: tra i professori che seguiranno i talenti ci sarà un addio e un nuovo ingresso. Inoltre dovrebbe esserci una modifica importante nella struttura narrativa della trasmissione.

Amici 25, la nuova data di inizio e la nuova professoressa

Per gli affezionati al talent show di canto e danza, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quindi domenica 21 settembre. Anche quest’anno il programma aprirà i battenti intorno alle ore 14. Naturalmente, in primavera si interromperà l’appuntamento domenicale per lasciare spazio alla fase Serale che, come al solito, sarà mandata in onda il sabato in prime time.

Il ritorno tra i professori di Veronica Peparini

Tutti i professori della scorsa edizione sono stati confermati ad eccezione di Deborah Lettieri che sarà sostituita da Veronica Peparini, coreografa notissima al pubblico di Amici per aver già ricoperto in svariate edizioni il ruolo di insegnante. Dunque, ai nastri di partenza, la griglia dei prof è la seguente.

  • Alessandra Celentano (docente di danza)
  • Emanurel Lo (docente di danza)
  • Veronica Peparini (docente di danza)
  • Anna Pettinelli (docente di canto)
  • Rudy Zerbi (docente di canto)
  • Lorella Cuccarini (docente di canto)

L’indiscrezione sul possibile ritorno alle squadre

Di recente sono circolate indiscrezioni che sostengono che nella prossima edizione del talent Maria De Filippi potrebbe reinserire il meccanismo delle squadre sin dalla fase pomeridiana. Un simile scenario potrebbe essere apprezzato dal pubblico. Non resta che attendere conferme ufficiali o smentite sulla questione.

Torneranno Dandy e Alessio Di Ponzio

Al momento non si hanno notizie sugli allievi arruolati da Amici 25. Non è però remota la possibilità di rivedere in gara Dandy e Alessio Di Ponzio. I due giovani, lo scorso anno, sono stati obbligati ad abbandonare la scuola a causa degli infortuni rimediati. Ad entrambi i ballerini fu fatta una promessa. Gli fu assicurato che sarebbero stati “ri-ingaggiati” una volta effettuato il recupero a livello fisico. Per questo l’ipotesi di rivederli in trasmissione non è una chimera, bensì una eventualità che potrebbe concretizzarsi.

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

