Amici 25 anticipazioni sabato 2 maggio: 3 allievi al ballottaggio e 2 eliminati, i nomi

Amici di Maria De Filippi 25 si avvia verso il gran finale. Giovedì 30 aprile è stata registrata la puntata che sarà trasmessa su Canale 5 sabato sera, 2 maggio. Tre allievi sono finiti al ballottaggio finale e due di loro saranno eliminati. A rivelare che cosa è accaduto in studio e tutti i relativi spoiler è stato il portale Superguidatv. Per quel che riguarda gli ospiti, sono stati accolti Gaia, che presenterà il nuovo singolo “Bossa Nostra”, Sarah Toscano, che si è esibita sulle note di “Atlantide” (colonna sonora del film “Non abbiamo bisogno di parole”), gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini, e il comico Carlo Amleto.

Amici 25, anticipazioni della puntata di sabato 2 maggio: prima manche

A sfidarsi sono stati i team Zerbi-Cele e Petti-Lo. Ha vinto Zerbi-Cele.

Ballo: Alessio vs Emiliano. Vittoria di quest’ultimo.

Guanto di sfida voce tecnica e personalità tra Gard e Riccardo. Gard è stato sconfitto. Anna Pettinelli ha detto che Riccardo ha urlato il si bemolle. Il giovane ha controbattuto trovando la sponda di Gigi D’Alessio.

Alessio vs Elena. Trionfo dell’allieva Elena.

Eliminato provvisorio Gard.

La seconda manche

Hanno gareggiato i team Zerbi-Cele e Cucca-Pepa. Altra vittoria per la squadra Zerbi-Cele

Guanto di sfida Elena vs Angie. Vittoria di Elena.

Lorenzo vs Emiliano. Trionfo per Emiliano.

Eliminato provvisorio Lorenzo.

Terza manche

Hanno rivaleggiato i team Zerbi-Cele vs Cucca Pepa. A trionfare stavolta sono stati i Cucca-Pepa.

Nicola vs Angie. Vittoria di Angie.

Riccardo vs Angie. Vittoria di Angie.

Eliminato provvisorio Riccardo.

Il gioco Password con Alessandro Cattelan

A giocare sono stati Marco Bocci con Amadeus e Giulia Michelini con Maria De Filippi. Hanno perso le seconde.

Ballottaggio ed eliminati

Come da regolamento, al ballottaggio sono finiti i tre eliminati provvisori delle rispettive manche, vale a dire Lorenzo, Riccardo e Gard. Due di loro saranno eliminati. Dunque soltanto uno si salverà. L’esito lo si scoprirà sabato sera.

Amici 25, chi sono gli allievi rimasti in gioco

Di seguito gli allievi che sono ancora in gioco: