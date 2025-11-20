Amici 25 anticipazioni: nuovi ingressi, scintille tra De Filippi e Celentano

Nessuna eliminazione, ma ci sono stati nuovi ingressi nella registrazione di Amici 25 che andrà in onda domenica 23 novembre 2025. Infatti, si sono aggiunti nuovi allievi nella classe del talent show di Maria De Filippi. La conduttrice, questa volta, ha ospitato come giudici per il canto Noemi e Fiorella Mannoia, mentre per il ballo Sergio Bernal. Come ospite si è esibito in studio anche Fulminacci. Ovviamente, sono finiti degli allievi in sfida e non sono mancate le discussioni, in particolare una tra Maria e Alessandra Celentano.

Amici 25: le sfide e chi sono i nuovi allievi

Per quanto riguarda le sfide, dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, Maria Rosaria aveva già avuto modo di affrontare la sua durante il daytime di ieri, superandola. Secondo quanto riporta Super Guida Tv, nessuna eliminazione per gli altri allievi, che hanno accolto nuovi compagni: la ballerina Giorgia e i cantanti Lorenzo ed Elena. I tre dovranno scegliere con quale professore inizia il percorso.

Le classifiche di Amici di domenica 23 novembre 2025

Sono finiti in sfida nel canto Flavia e Plasma, mentre nel ballo Alessio. Sono rimasti in bilico i ballerini Paola ed Emiliano. Mentre gli allievi hanno deciso di mandare in sfida Paola, Emiliano si è proposto per prendere il suo posto. Pertanto, la decisione finale verrà presa in Casetta. Ciò è accaduto perché un po’ tutti hanno spinto Emiliano a proporsi. Il ballerino non è riuscito a buttarsi subito e a convincerlo sono stati Rudy Zerbi, Maria e Flavia, in quanto è apparso a tutti ingiusto vedere di nuovo Paola in sfida.

Classifica gara canto

Valentina Michele Gard Opi Angie e Plasma Flavia

Classifica gara ballo

Maria Rosaria Alex Pierpaolo Anna Emiliano e Paola Alessio

Amici 25 anticipazioni: scontro tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano

Spazio agli inediti anche nella puntata che andrà in onda domenica 23 novembre. Questa volta si sono esibiti Valentina con Meglio (scritto da Angelina), Flavia con Qualcosa di grande, Riccardo con Prima di adesso e Michele con Leggerezza d’amore. Dopo di che, è arrivato il momento dei compiti. Alessio si è esibito con il latino americano e non ha superato la verifica, in quanto la Celentano crede che sia bravo solo nella sua disciplina. Al contrario, Emanuel Lo non è d’accordo e l’ha difeso.

Nel corso della nuova registrazione di Amici, si è acceso uno scontro tra De Filippi e Celentano. Il motivo? La conduttrice ha fatto notare che il giudice Bernal ha detto la stessa cosa sia a Maria Rosaria che a Pierpaolo, con tanti complimenti a entrambi per l’interpretazione. Addirittura al ballerino ha rivelato che potrebbe stare sui grandi palchi. Nonostante questo, la storica maestra del programma ha ribadito di non essere colpita da Pierpaolo e si è acceso così lo scontro.

A un certo punto, la Celentano si è anche alzata e ha detto che sarebbe andata via. Alla fine, Alessandra si è recata da Maria per abbracciarla. Proprio all’inizio di questa registrazione, la De Filippi ha ricordato che di recente la maestra ha festeggiato il suo compleanno, senza però invitare nessuno di loro.