Amici

Amici anticipazioni: eliminazione di Maria Rosaria sofferta, reazioni Maria e Celentano

Nella puntata che andrà in onda domenica 1° febbraio 2026, la ballerina è stata eliminata e sono arrivati nella Scuola due nuovi allievi

Rebecca Megna30 Gennaio 20263 minuti di lettura
Amici 25, l'eliminazione di Maria Rosaria

In vista del Serale, è tempo di eliminazioni nella registrazione di Amici 25, che andrà in onda il 1° febbraio 2026. Domenica pomeriggio, il pubblico assisterà al momento in cui Maria Rosaria è stata eliminata. Un’eliminazione, questa, non del tutto inaspettata, anche se sofferta. Intanto, è stata ospite della puntata di domenica Giorgia, presentata da Emanuel Lo. Hanno, invece, giudicato le gare Irma De Paola e Giuseppe Gioffrè per il ballo e Albano e Jake La Furia per il canto.

Amici 25 puntata 1° febbraio 2026: Maria Rosaria eliminata

Come già anticipato, secondo quanto riporta Super Guida Tv, Maria Rosaria è stata eliminata. Dunque, la ballerina di latino americano non è riuscita a superare la sfida e ha preso così il suo posto Antonio. A eliminarla è stata Francesca Tocca, dopo più dimostrazioni. Secondo l’ex moglie di Raimondo Todaro, Maria Rosaria dovrebbe ora cercare ritrovare sé stessa. La sua maestra Alessandra Celentano, che ha tentato il tutto per tutto per aiutarla ad andare avanti con il suo percorso, ha concordato con la giudice. La ballerina non ha reagito bene, tanto che ha pianto e si è detta dispiaciuta per il suo blocco.

Come ha rivelato durante i Daytime, sperava di poter accedere al Serale. Un’eliminazione sofferta, visto che da giorni ormai il pubblico vede Maria Rosaria in lacrime, sempre ultima in classifica. In queste ultime settimane, la Celentano ha tentato di aiutarla a superare il suo blocco, ma evidentemente c’è ancora altro lavoro da fare. Maria De Filippi le ha ricordato che ha solo 17 anni e che ha avrà modo di fare una lunga carriera.

Nuova registrazione di Amici: chi è finito in sfida

Durante questa puntata, la maestra Celentano ha chiesto un nuovo banco, per una new entry, Nicola. Si tratta di un ballerino classico, che mancava tra i suoi allievi. Dopo quanto accaduto nella passata registrazione, non sono mancate le gare di ballo e canto, tramite le quali sono finiti in sfida Giulia, Kiara, Plasma e Gard.

Classifica gara canto

  1. Elena
  2. Michele e Valentina
  3. Lorenzo
  4. Caterina
  5. Riccardo e Angie
  6. Plasma
  7. Opi Gard

Classifica gara ballo

  1. Alex
  2. Emiliano
  3. Simone
  4. Alessio
  5. Giulia
  6. Kiara

Non sono mancate le liti tra i professori. In particolare, Rudy Zerbi ha, ancora una volta, discusso con Anna Pettinelli. I professori di ballo hanno litigato tra loro, sempre con la Celentano pronta a dire la sua. Tra gli insegnanti di canto a far discutere sono stati Angie, Riccardo, Gard e Lorenzo.

Rebecca Megna

Rebecca Megna

Nata e cresciuta in Calabria, si occupa da anni del settore legato al gossip e alla televisione. Da fan del mondo di Maria De Filippi non si perde mai un suo programma. Appassionata di moda, calcio, viaggi e scrittura, ama mettersi in gioco e cerca sempre di trovare il lato positivo, anche in un reality show!

