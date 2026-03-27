Amici 25 anticipazioni, dopo Simone ecco chi è stata eliminata tra Caterina e Valentina

Amici di Maria De Filippi è entrato nella fase più calda, quella del Serale. Nelle scorse ore è stata registrata la puntata che andrà in onda sabato 28 marzo, in prime time su Canale 5. Dalle anticipazioni fatte emergere da SuperguidaTv, si è saputo che c’è stata un’eliminazione certa. Ad aver dovuto abbandonare la scuola è stato il danzatore Simone Galante, che era entrato nella classe di ballerini a talent già iniziato. A volerlo a tutti i costi è stata Veronica Peparini. Sempre da quanto trapelato, è emerso che al ballottaggio finale sono finite due cantanti, ossia Valentina Pesaresi, allieva del team di Anna Pettinelli, e Caterina Lumia, talento della squadra di Rudy Zerbi. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha spoilerato chi avrebbe avuto la peggio nella sfida.

Amici 25 anticipazioni: doppia eliminazione nella seconda puntata del Serale

Stando all’indiscrezione di Venza, la giovane che è stata sconfitta al ballottaggio finale sarebbe Caterina. Dunque sarebbe quest’ultima la seconda eliminata, dopo Simone Galante, della seconda puntata del Serale del programma. Da sottolineare, inoltre, che a differenza di sette giorni fa, ad abbandonare il talent show sono stati due allievi e non tre. La scorsa settimana sono state interrotte le esperienze nella scuola di Opi, Michele Ballo e Antonio Stillante, rispettivamente alunni di Anna Pettinelli, di Lorella Cuccarini e di Alessandra Celentano.

Di nuovo scintille tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio

Sempre come riferito da SuperguidaTv, anche nel corso della puntata che andrà in onda sabato 28 marzo, si vedranno delle scintille tra la prof Anna Pettinelli e il coach Gigi D’Alessio. I due si sono già punzecchiati durante il primo appuntamento del Serale. Stavolta il cantante napoletano, dopo che si è innescata una discussione con la speaker radiofonica, ha dichiarato di aver avuto una bella carriera nonostante RDS non abbia passato i suoi brani (Pettinelli lavora proprio per RDS).

La prof, a un certo punto, ha tentato di stemperare la tensione con una battuta: “Gigi, offrimi una pizza e la finiamo qua“. Chissà se l’artista e la coach sono davvero andati a mangiare assieme per provare a chiarirsi.