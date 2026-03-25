Belen e Maria De Filippi hanno litigato? La conduttrice di Amici svela la verità con un gesto netto

Belen Rodriguez sbarca ad Amici di Maria De Filippi 25 in qualità di guest star. L’ospitata è stata annunciata dallo stesso talent show di Canale 5, attraverso un post diramato via social. Dunque la showgirl argentina, dopo l’addio a Tu sì que vales, torna alla corte di “Queen Mary” nella puntata che sarà mandata in onda sabato 28 marzo. Tra l’altro, la notizia mette a tacere le voci che volevano le due donne ai ferri corti. Da mesi, infatti, c’è chi sostiene che tra la sudamericana e la conduttrice pavese si siano incrinati i rapporti. Una teoria sostenuta senza uno straccio di prova. Probabilmente perché falsa.

Belen Rodriguez ad Amici: mano tesa di Maria De Filippi

Il fatto che De Filippi abbia invitato come ospite Belen, secondo molti, è un gesto di estrema sensibilità da parte della regina di Mediaset nei confronti della collega. Come è noto, Rodriguez non sta trascorrendo il periodo più brillante della sua vita, sia dal punto di vista privato sia dal punto di vista professionale. Da un paio d’anni è lontana dai programmi di punta della rete ammiraglia del Biscione. La chiamata di Maria ha quindi il sapore di una mano tesa verso l’ex moglie di Stefano De Martino.

C’è anche un altro aspetto curioso da segnalare inerente all’ospitata. Belen è molto amica di Fabrizio Corona. I due, in diverse occasioni, hanno spiegato di vedersi privatamente, avendo mantenuto un bel rapporto dopo la fine della loro love story. L’ex re dei paparazzi, da settimane, sta sparando cannonate contro Mediaset. Ha affermato che ha il chiaro intento di distruggere il colosso fondato da Silvio Berlusconi. Tra le persone che ha preso di mira c’è anche Maria De Filippi.

Ci sono persone che, innanzi a una simile situazione, avrebbero cercato di fare terra bruciata attorno a Corona, provando a ‘sabotare’ anche il suo giro di amicizie. Non “Queen Mary” che, nonostante sappia che Belen ha contatti con l’imprenditore 51enne, l’ha comunque invitata ad Amici, nella fase Serale, la più quotata e seguita dal pubblico. Come si diceva, un bel gesto che, inoltre, tumula le voci che volevano le due star ai ferri corti.