Amici 24: Zerbi illude Deddè, poi la mazzata. Fan di TrigNo tesi

Nel Daytime di Amici 24 in onda il 25 febbraio 2025, Rudy Zerbi continua a mettere alla prova gli allievi di Anna Pettinelli. Invita quest’ultima in studio e le fa sapere, mangiando un po’ di frutta, di voler parlare di Deddè questa volta. Ciò accade dopo le esibizioni di TrigNo, il quale ha provato appunto a convincere Zerbi. Il professore è ancora un no su di lui e ha dei dubbi sulla sua eventuale presenza al Serale. Oggi avviene inizialmente un battibecco tra i due insegnanti di canto. A detta della Pettinelli, Rudy non dovrebbe avere così tanti dubbi sugli allievi dopo mesi.

Intanto, Deddè deve raggiungere la Sala Relax e decide di farsi accompagnare da Jacopo Sol, il quale è appena approdato al Serale. Pettinelli, che nei giorni scorsi è approdata al Grande Fratello per dare sostegno a Stefania Orlando, fa subito sapere a Deddè che non ha valore ciò che sta accadendo in studio, in quanto è assente Lorella Cuccarini e manca il suo voto. Zerbi, però, ammette che il suo potrebbe essere per il cantante un no definitivo.

Allo stesso tempo, Rudy lascia uno spiraglio a Deddè, in quanto tiene conto delle classifiche fatte nel corso delle varie puntate della domenica pomeriggio. Il giovane cantante ringrazia Zerbi oggi nello studio di Amici. Ma l’allievo vorrebbe sapere quali sono i punti che non convincono lo storico insegnante del talent show di Maria De Filippi. Il professore, però, lo smonta subito, facendogli capire che quello spiraglio in realtà è quasi inesistente.

“Per quello che vedo il no sarebbe definitivo. Ma ci sono queste classifiche che fanno nella media e ti lascio lo spiraglio. Per me, sinceramente, è un no negativo. Questo spiraglio può servire se tu riuscirai a dimostrare quello che finora non hai fatto”

Lo stesso Zerbi ammette che potrebbe essere impossibile per Deddè fargli cambiare idea. Infatti, Rudy sembra ormai fermo nella sua posizione e per il cantante pare essere davvero lontano il Serale. Intanto, il professore consegna a Deddè una classifica della media di tutti i voti assegnati dai giudici esterni di canto. Senza Cri è la prima, mentre TrigNo risulta ultimo. I fan temono di non vederlo al Serale. TrigNo è molto amato da tanti telespettatori, che vedono in Zerbi un ostacolo nel suo percorso.

Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà agli allievi ancora in bilico. Intanto, al Serale già ci sono Antonia, Alessia, Francesca, Francesco, Nicolò, Chiara e Jacopo Sol.