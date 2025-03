Amici 24 verso il Serale: la confessione di Jacopo Sol, chi rischia

Per gli allievi di Amici 24 continua la corsa verso il Serale. Nel Daytime in onda oggi, tutti coloro che hanno già la maglia oro raggiungono lo studio. Fanno, inizialmente, varie ipotesi su cosa sta per accadere. Alessia fa centro e capisce subito che devono indicare il nome dell’allievo che può andare subito di fronte alla commissione degli insegnanti per provare a raggiungere l’ambita e ultima fase del talent show di Maria De Filippi.

Entra prima Daniele, il quale dice ai suoi compagni i motivi per cui sente che dovrebbe andare al Serale e poi si esibisce. Questo è ciò che fanno anche tutti gli altri, in ordine: Vybes, Dandy, TrigNo, Deddè e Senza Cri. Nel frattempo, neppure loro sanno cosa devono decidere coloro che sono già al Serale. Inizialmente, Daniele e Vybes ipotizzano che chi ha la maglia oro può trasportare uno di loro nell’ultima fase del programma. Ma in realtà non è così.

Gli allievi di Amici non hanno il potere di poter decidere chi portare con loro al Serale. Innanzitutto, sarebbe difficile trovare un nome comune da indicare per una decisione così importante. Inoltre, potrebbero basarsi sull’affetto e l’amicizia nata nella Casetta. Nonostante questo, va detto che hanno comunque una certa responsabilità nel decidere a chi dare l’opportunità di gareggiare per la maglia oggi. Questo perché ormai mancano posti del Serale da riempire e prima si conquistano meglio è.

Jacopo Sol commenta le prime tre esibizioni, facendo notare che quelle dei ballerini, ovvero Daniele e Dandy, colpiscono di più. Subito dopo la sua esibizione, TrigNo torna in Casetta e si dice convinto del fatto che ad avere la meglio sarà Daniele. Inoltre, il cantante ha capito che chi è già al Serale deve fare una classifica: il primo potrà proporsi di fronte ai professori. TrigNo fa, inoltre, presente che in ogni caso a giorni tutti coloro che sono in bilico avranno questa opportunità.

“Se questa è la mia ultima settimana me la voglio godere”, dice il cantante. I suoi fan temono che non ce la farà a raggiungere l’ambita fase del talent show di Canale 5 con la maglia oro. I posti sono pochi e proprio per questo motivo le aspettative per chi è in bilico sono basse. D’altronde in attesa di accedere al Serale ci sono Senza Cri, Daniele e Dandy, i quali sono ritenuti un po’ da tutti perfetti per questa fase e irrinunciabili.

Attualmente, TrigNo e Vybes dividono e sarebbero effettivamente a rischio. Sembra ci sia poco da fare per Deddè, mentre Luk3 potrebbe farcela ad accedere al Serale. Tra chi è rimasto in bilico, di sicuro Senza Cri, Dandy e Daniele sono i nomi più quotati per la maglia oro.