Amici 24: sorpresa Nicolò. Lacrime e soccorsi, poi tutti a teatro

Il Daytime di oggi di Amici 24 ha preso inizio dal momento in cui si è conclusa quello andato in onda ieri. In questi giorni, il programma sta trasmettendo gli ultimi blocchi della puntata di domenica scorsa. Il pubblico ha modo così di assistere al Torneo Inediti. Lorella Cuccarini conduce, al posto di Maria De Filippi, queste ultime fasi della puntata e spiega che tre cantanti si devono affrontare tra loro con i rispettivi nuovi inediti, di fronte a tre volti delle radio italiane.

Tra i suoi allievi, lei sceglie Mollenbeck, mentre Rudy Zerbi punta su Chiamamifaro e Anna Pettinelli su Nicolò. Il brano di quest’ultimo, Ying e Yang, ha vinto risultando quello più radiofonico rispetto agli altri. Al secondo posto si piazza Chiamamifaro, seguita appunto da Mollenbeck. Una bella svolta per Nicolò, il quale solitamente non riesce a ricevere grandi apprezzamenti e consensi da parte del pubblico.

Intanto, dopo la puntata di domenica, Mollenbeck si sfoga in questo Daytime di Amici. Ciò accade perché è arrivato ultimo nella Gara Cover, ma si è salvato solo grazie al punto in meno di alcuni suoi compagni. Sebbene non sia sfida per questo, Mollenbeck è comunque consapevole di essere l’ultimo di quella classifica. Non trattiene le lacrime mentre si sfoga con Vybes, il quale gli fa notare che per tutti questo è un percorso con alti e bassi.

“Testa alta, si continua a lavorare. Lavoriamo. Non mettere in dubbio quello che fai”, dichiara Vybes, ricevendo gli applausi del pubblico. Quest’ultimo riesce a dare una mano, con tanta pazienza, a Mollenbeck a riprendere in mano il suo percorso con più ottimismo. D’altronde il secondo è arrivato da poco nella Scuola di Canale 5 e Vybes, che da più tempo è lì, non può non dargli dei consigli.

Intanto, anche Francesca ha una reazione triste dopo la puntata, in quanto non ha superato il suo compito. La ballerina non riesce a trattenere le lacrime e viene subito consolata da Nicolò sul divano. Arrivano anche Chiamamifaro e Giorgia, che tentano di darle una mano a superare questo momento. Ciò che i telespettatori apprezzano è che questi ragazzi cercano di sostenersi a vicenda nei momenti più difficili e bui. Anche Alessia sprona Francesca a non demordere.

Tocca pure a Giorgia sfogarsi dopo la puntata, essendo arrivata ultima nella Gara di ballo. A consolarla, con dei consigli, ci pensano Nicolò e Chiamamifaro. Dopo di che, il Daytime mostra gli allievi che a bordo di un autobus si dirigono al Teatro dell’Opera, per assistere allo spettacolo con protagonista l’ex allievo Javier Rojas. I ragazzi vengono accolti da Eleonora Abbagnato.