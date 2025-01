Amici 24, registrazione speciale 25/1: Maria assente e un ritorno

Oggi, sabato 25 gennaio, è stata registrata una puntata speciale di Amici. Dopo la registrazione di ieri, venerdì 24 gennaio, della puntata prevista per la messa in onda di domenica 26 gennaio, è stato realizzato uno speciale showcase in collaborazione con Enel, ma senza la partecipazione di Maria De Filippi.

Cos’è accaduto? Alcuni degli allievi si sono sfidati in due gare: la prima è stata condotta da Elena D’Amario, mentre la seconda, una prova d’improvvisazione, è stata presentata da Giulia Stabile. Inoltre, c’è stato anche il grande ritorno di Giulia Pauselli, ex allieva e professionista del talent per molti anni, che ha lasciato Amici lo scorso anno per dedicarsi a nuovi progetti.

Amici 24, registrazione speciale: gare e prove d’improvvisazione

Nella prima sfida, presentata da Elena D’Amario, si sono esibiti Jacopo Sol, Chiamamifaro e Chiara. I due cantanti hanno alternato cover e i loro nuovi inediti, mentre la ballerina ha eseguito ben coreografie. In particolare: Chiamamifaro ha cantato una sua versione di A mano a mano, accompagnandosi al pianoforte, e il suo inedito OMG; Chiara ha ballato sulle note di Bad Girl, Fame e Crazy Love; Jacopo Sol, infine, ha portato sul palco Se piovesse il tuo nome, All I Want e Complici.

Subito dopo è stata registrata la seconda parte della puntata speciale, questa volta condotta da Giulia Stabile. La prova era incentrata su un’improvvisazione che ha coinvolto tre ballerini, convocati in studio dopo un collegamento dalla Casetta. Il tema della sfida? I concorrenti dovevano interpretare le tre fasi dell’amore, calandosi nel ruolo di innamorati di due dei professionisti del talent show: Isobel Kinnear e Sebastian Melo Taveira.

A sfidarsi in questa prova sono stati Giorgia, Dandy e Chiara, con Giulia Pauselli come giudice esterna. Giorgia ha danzato sulle note di Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia, mentre Dandy si è esibito su Watermelon Sugar. Alla fine, è stato proprio Dandy a conquistare la vittoria. Non è ancora chiaro quando queste gare speciali saranno trasmesse, ma è probabile che vengano incluse nei daytime di Amici 24 della prossima settimana.