Amici 24, reazioni post puntata: tutti a nudo tra crisi, attacchi e pianti

Nel Daytime in onda il 7 aprile 2025, vanno in onda le reazioni degli allievi all’eliminazione di Luk3 al Serale di Amici 24. Non solo, alcuni concorrenti reagiscono anche a ciò che è accaduto durante le loro esibizioni. Inizialmente è possibile vedere Alessia parlare con Francesca dell’eliminazione del giovane cantante, dicendo che non è appunto piaciuto ai giudici. Infatti, è proprio la giuria a decidere chi resta e chi deve lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Intanto, dopo la terza puntata del Serale, arriva anche un momento no di Chiara. Quest’ultimo si chiude nel bagno della Casetta e viene raggiunta da TrigNo, che vorrebbe aiutarla a tirare fuori ciò che prova. La ballerina ne parla poi con Francesco, al quale confessa di trovarsi in crisi e di non riuscire a esporre i suoi pensieri.

A questo punto, sulle famose scalinate della Casetta, tutti gli allievi commentano le varie sfide. Mentre TrigNo e Francesca credono che Nicolò abbia fatto un’esibizione migliore di Antonia, Senza Cri difende quest’ultima. “Mi piaceva troppo, sono contenta”, dichiara la giovane cantante. Nicolò, invece, spiega com’è riuscito a cambiare nel corso del Serale, dopo aver passato le puntate del Daytime da ‘incompreso’:

“Forse ora mi godo di più il momento e me ne sbatto di più della voce e di essere perfetto a livello tecnico. C’è più un rendersi conto di quello che faccio a livello fisico e un misto tra godersi il momento e divertirsi”

Jacopo Sol commenta: “Io ti vedo molto sicuro sul palco, sembri un professionista”. Intanto, Alessia ammette che avrebbe voluto vincere la sfida contro Nicolò nella terza puntata del Serale di Amici 24, ma è comunque felice di ciò che ha fatto. TrigNo, invece, racconta come sta affrontando questo periodo, ricordando i momenti bui del suo passato:

“Quando ho finito l’università ho trovato la libertà. Ma la libertà mi ha rinchiuso in una bolla da dove non riuscivo a uscire. Capisci che quando esci fuori dall’acqua si sta meglio. Ho avuto il lusso di poter sbagliare. Lo rifarei. Ritrovarmi in certe situazione mi ha fatto bene. Se ne esce con tanta forza di volontà e le persone che ti voglio bene a fianco”

Ascoltando le parole di TrigNo, Chiara non trattiene le lacrime e spiega:

“Mi rivedo in quello che ha detto Pietro. Sono molto contenta di lui e di me a oggi. Le nostre strade, seppur diverse, sono molto simili. Tutto il lavoro che c’è dietro mi distrugge, non riesco a vivermela bene. Questo da sempre”

La migliore esibizione di Jacopo al Serale per Alessia è stata proprio quella della terza puntata, con la quale ha vinto nella sfida contro Luk3. “La sua fluidità e la precisione nei movimenti. Anche la schiena”, questo è ciò che Francesco vorrebbe avere di Daniele. Quest’ultimo, invece, sul compagno dice: “Ci sono tante cose di lui che vorrei. Ha dei piedi stupendi e la fortissima tecnica che ha. A me Francesco piace, è naturale nell’espressione ed è bravissimo. Vorrei tutto di lui”.

Senza Cri dice, invece, che nella sfida contro Alessia ha “rosicato per le parole di Cristiano Malgioglio”. “A meno che tu non hai una voce angelica, non otteniamo il punto. Cosa volesse e si aspettasse non l’ho capito”, dichiara la cantante. Senza Cri si aspettava comunque che avrebbe vinto Alessio, ma avrebbe voluto ottenere quel punto. “Non vorrei mai perdermi questa occasione. Se non faccio musica smetto di vivere”, afferma in lacrime la cantante. Alessia si commuove e inizia a piangere ascoltando le sue parole. TrigNo si rivede nelle sue parole.

“Io non ci ho mai creduto. Per me essere qui è un miraggio”, afferma invece Antonia. Gli allievi dicono che Francesco è il ballerino che ha brillato di più nella terza puntata, mentre la cantante è Francesca. Il Daytime finisce con il saluto di Luk3 al gruppo, esibendosi con il suo inedito, dedicandolo ad Alessia.

Rimasti soli, il cantante ammette che gli dispiace tantissimo andare via. “Ci vediamo fuori. Io vado a fare tanta musica. Tu balla”, afferma Luk3, prima di baciare Alessia. Senza Cri poi lo raggiunge sul letto e lo abbraccia fortissimo.