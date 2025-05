Amici 24, Nicolò e la cotta segreta in Casetta: la confessione manda in tilt

Ebbene sì, Nicolò Filippucci ad Amici 24 ha avuto una cotta segreta. A dirlo è lo stesso cantante, dopo l’esperienza vissuta all’interno del talent show di Maria De Filippi. La sua eliminazione durante la semifinale del programma ha generato non poche polemiche. Infatti, dall’inizio del Serale, Nicolò è diventato uno degli allievi più amati di questa edizione. Ha affrontato con educazione ed eleganza i confronti con Rudy Zerbi, che durante i Daytime ha sempre cercato di spronarlo a esporsi di più durante le sue esibizioni.

Ed ecco che durante il Serale Nicolò ha dato il meglio di sé, rendendo orgogliosa la sua insegnante, Anna Pettinelli. Durante la semifinale, però, a differenza di Antonia e TrigNo, Filippucci non ha avuto la possibilità di arrivare in finale, come deciso dalla giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. Tante critiche per i giudici di fronte a questa scelta, tanto che vari suoi fan hanno iniziato a preparare una protesta fuori dagli studi di Canale 5, che pare non sia mai andata in porto.

Ora, dopo un botta e risposta con Amadeus, Nicolò ha rilasciato un’intervista per RDS Next. Intervistato dalla radio, nello spazio Webboh Time, il cantante ha fatto una confessione inaspettata. Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcuno nella Casetta che gli interessasse, lui, dopo un attimo di esitazione, ha risposto: “Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però”. Non si sa chi sia questa persona che nella Scuola è riuscita a entrare nel cuore del dolce cantante di Per un’ora di follia.

Sabato scorso, ospite a Verissimo, Silvia Toffanin ha indagato su questo aspetto sentimentale. Nicolò le aveva fatto notare che è uno dei pochi allievi a non aver avviato una relazione nella Casetta e che nella vita di tutti i giorni ha avuto poche relazioni. Non conosce il motivo, ma non era questo ciò che cercava all’interno del talent show. A oggi Filippucci crede di non essersi mai innamorato davvero.

Ora, però, lascia tanta curiosità nei telespettatori e soprattutto nei suoi fan di sapere chi è la persona per cui Nicolò ha sviluppato una cotta ad Amici 24. Chissà, magari in futuro uscirà fuori qualcosa al riguardo. Nel frattempo, Filippucci intende concentrarsi sul suo futuro nel mondo della musica e c’è chi è pronto a scommettere che sarà lui il volto che più sarà ricordato di questa 24esima edizione del noto programma.