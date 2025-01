Amici 24, Nicolò crolla. Francesca e Jacopo Sol nuova coppia?

Nel daytime di Amici andato in onda oggi, mercoledì 15 gennaio, i cantanti, tranne Trigno che ha la maglia sospesa, si sono sfidati in una gara a squadre giudicata dal Maestro Adriano Pennino. Per la squadra di Anna Pettinelli ha cantato Nicolò, per quella di Lorella Cuccarini si è esibito Luk3, mentre per il team di Rudy Zerbi è toccato a Jacopo Sol. Pennino ha apprezzato le esibizioni, ma non ha risparmiato qualche critica a Nicolò. Un’altra batosta per il cantante, considerando che arriva dopo una puntata già pesante, in cui non solo è finito in sfida, ma è stato di nuovo messo in discussione da Zerbi.

“Mi piaci molto Nicolò, ma non sono sicuro che questa canzone era giusta per le tue corde, per il tuo modo di cantare. Mi sei piaciuto nella parte finale, nella parte iniziale quasi sembrava che eri lì per caso”, ha detto Adriano Pennino. Subito dopo, il Maestro ha stilato la classifica, mettendo Jacopo Sol al primo posto, Luk3 al secondo e Nicolò al terzo.

Dopo essersi esibiti, Nicolò, Luk3 e Jacopo Sol scoprono il giudizio del maestro Adriano Pennino! #Amici24 pic.twitter.com/tAhGOFekme — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 15, 2025

Da lì, il 18enne è crollato emotivamente, confessando di non sentirsi adatto ad un programma come Amici e di non sapere come esprimere le proprie emozioni. Durante uno sfogo con Francesca e Anna Pettinelli, ha confessato:

Non lo so, è probabile che non abbia un caz*o dentro. A parte che non ho neanche legami forti fuori da qua, sono solo come un cane. Ma perché sono io che non mi lego facilmente alle persone, per me a scuola 5 anni sono stati una tortura, non avevo amici. E questa cosa continua a ripetersi sempre. Voglio lasciarmi andare, ma non so come fare. Non mi fa stare bene questa cosa.

Nicolò confida alcune sue insicurezze a Francesca #Amici24 pic.twitter.com/io9Bh1FnRo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 15, 2025

Amici 24, Francesca e Jacopo Sol a confronto: nuova amicizia speciale

Nel corso del daytime, poi, c’è stato anche un avvicinamento tra Francesca e Jacopo Sol. I due si sono ritrovati da soli in giardino, dove la ballerina si è sfogata dopo essere finita nelle ultime posizioni della classifica stilata da Garrison in puntata. Jacopo ha cercato di consolarla, invitandola a non dare troppo peso alla classifica e a concentrarsi invece sul ballare bene. Durante la chiacchierata, hanno anche riflettuto su quanto si sentano fortunati ad aver avuto l’opportunità di entrare ad Amici, trovando nella loro passione un modo per esprimere le proprie emozioni.

Insomma, un confronto tranquillo, ma che ha già alimentato i primi gossip sulla possibile nascita di una coppia tra loro. Sui social si sono scatenati i commenti, con molti che sospettano possa esserci qualcosa di tenero. Sarà davvero così o si tratta solo di una semplice amicizia? Non resta che attendere per scoprirlo.