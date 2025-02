Amici 24, Maria in versione Conti: i gesti curiosi con Irama e Elodie

Maria De Filippi in versione Carlo Conti durante la puntata di Amici in onda domenica 23 febbraio su Canale 5. In studio ha accolto diversi suoi ‘figli‘ artistici che sono stati protagonisti all’ultimo Festival di Sanremo. Prima, però, un grande omaggio a un’altra sua pupilla, “sua maestà” Elisa, che si è fermata in studio per valutare gli allievi di canto in gara. La conduttrice pavese ha impresso un ritmo forsennato alla puntata. Come se si fosse ‘contizzata‘. Basti pensare che in meno di un’ora, per la precisione alle 14.40, ha subito esaurito le sei ospitate e le esibizioni di ballo degli studenti. Un caterpillar!

L’inizio è stato alquanto curioso con Elisa che è entrata in studio a terra, mentre Maria si è inginocchiata innanzi a lei: “Volevo inginocchiarmi a sua Maestà“. Di seguito l’immagine che vale più di mille parole.

Spazio poi alle performance degli ex allievi di Amici, oggi star di successo. ‘Queen Mary’ ha dato spazio ai The Kolors, a Elodie, a Irama, a Gaia e a Sarah Toscano, le cui performance sono state intervallate da quelle dei danzatori-alunni dell’edizione in corso del talent show.

Nel corso delle ospitate sono capitate un paio di cose curiose che hanno catturato l’attenzione di tantissimi telespettatori affezionati al programma. Molti hanno notato che Elodie Di Patrizi, dopo aver intonato ‘Dimenticarsi alle 7’ e aver salutato calorosamente Maria, nel lasciare lo studio ha rivolto un saluto ad Antonia Nocca. Motivo? Chissà, forse stravede per l’allieva, forse ha avuto modo di conoscerla privatamente, forse le ricorda se stessa da giovane.

Sempre detto che Antonia avrà una più o meno un percorso come quello di elodie… ce la vedo proprio.

🚀🚀 #amici24 https://t.co/BuqHHtAgBW — chia~ 💜 ✙ 💫 (@vallini_chiara) February 23, 2025

Altra dinamica curiosa si è verificata con Irama che, dopo aver cantato ‘Lentamente’, brano portato a Sanremo 2025, ha invitato la De Filippi ad essere presente al suo primo concerto in uno stadio. Pochi giorni fa l’artista ha annunciato che sarà protagonista a San Siro l’11 giugno 2026. “Maria, tu devi venire a vedermi a San Siro?”. “A San Siro?”, la reazione con tono stupito della conduttrice pavese. Forse è stata colta di sorpresa perché non era al corrente che Irama avesse messo in calendario una data allo stadio milanese.