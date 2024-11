Amici 24, Ilan furioso contro TrigNo, interviene Nicolò: ‘immaturo’

Il Daytime di Amici 24 andato in onda venerdì 29 novembre 2024 si è concentrato quasi tutto su una questione: il “padella gate“. E voi direte, che cosa c’entra una padella con le sfide di canto e di ballo della Scuola di Maria De Filippi? C’entra eccome, dato che le pulizie continuano a essere motivo di discussioni e di provvedimenti disciplinari.

Che cos’è successo nella casetta degli allievi di Amici? Tutto ha inizio con il sottofondo musicale di Cenerentola, o forse dovremmo dire “Cenerella”. C’è del malcontento in casa e ci sono padelle lasciate nel lavello per giorni. Dopo avere chiesto al diretto interessato, cioè TrigNo, di pulire ciò che ha lasciato per dare possibilità anche agli altri di farsi da mangiare, qualcosa – e qualcuno – sbotta. Arrivato al momento della sua cena, letteralmente il giorno dopo, Ilan si ritrova la padella del collega sporca nel lavello: inutile dire che lo sbotto è arrivato in una manciata di secondi.

Ilan sbotta contro TrigNo: lo scherzo divide la casetta

“Te lo giuro dopo gli metto la padella sotto il cuscino“, afferma visibilmente insofferente Ilan. “Io lo faccio però rega quando si incazza con me, perché lo farà, bisogna che tutti quanti gli diamo una sveglia”. Qualche tempo dopo il cantante decide di passare all’azione e tra una risata beffarda e qualche spalleggiamento, piazza la padella sporca sul cuscino di TriGno, ignaro di tutto.

Il concetto di Ilan era piuttosto chiaro: lasciare un segnale evidente così che lui possa capire che deve pulire esattamente come tutti gli altri. “È stato fatto appositamente per trovare lo scontro“, aggiunge Ilan davanti ai suoi coinquilini/amici.

Qualcuno, però, non è d’accordo e trova il gesto di Ilan infantile, ma come ha reagito TriGno una volta rientrato in casetta? Male, ovviamente. Può realmente una padella destabilizzare gli equilibri? Evidentemente sì. Tra chi si “tira fuori” dallo scherzo di Ilan e chi pensa sia una questione ben più larga e non solamente rivolta a TrigNo, il cantante c’è comunque rimasto parecchio male.

la verità è che a volte ho l’impressione che ilan si senta un po’ superiore prima con luk3 ora con nicolò…#Amici24 — lulu🐙 (@Lucrezia05__) November 29, 2024

“Sempre io devo essere il capro espiatorio“, dice TrigNo, accendendo ovviamente la discussione. Tra un’accusa e l’altra, Ilan non ha ottenuto la solidarietà sperata e alla fine i due coinvolti nel padella gate litigano.

Com’è finita la litigata? Anche Nicolò sbrocca, ma poi si chiude tutto a latte e biscotti

“È un gesto da bambino, se vuoi parlare, parli” – continua TrigNo oggettivamente offeso per la situazione. Il clima si fa più intenso quando interviene anche Nicolò, che a quanto pare ha qualcosa che “non va” con Ilan (o è il contrario?). “Rega avete la coda di paglia”, dice Ilan, con Nicolò che risponde: “Se vuoi aprire una discussione non metti una pentola sporca nel letto di uno…“.

Si mette in mezzo la maturità, l’età, un Ilan visibilmente irritato che si ritrova a litigare con più persone: “Sei tu che hai un problema con me dall’inizio“, dice Nicolò nei confronti di Ilan.

L’aria si comincia a calmare il giorno dopo, quando TrigNo e Ilan si ritrovano a fare pace, mentre Vybes con una tazza piena di latte e cereali si gode la bandiera bianca tra i due. Tutto è bene quel che finisce bene: quale sarà il prossimo gate?