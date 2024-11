Amici 24, Daniele e TrigNo stesso destino: malumori e abbracci

Nel Daytime di Amici 24 in onda il 28 novembre 2024, i ballerini devono affrontare una nuova gara improvvisazione. Per ogni squadra deve proporsi un allievo, come Giulia Stabile e Isobel spiegano in sala relax. Alessio è l’unico ballerino di Emanuel Lo, dunque si schiera da solo. Per la squadra Celentano scende in campo Dandy. Invece, per il team di Deborah viene scelto Daniele. A giudicarli sono i cantanti della Scuola.

Nel Daytime andato in onda ieri, è avvenuta la stessa cosa ma a parti inverse. Infatti, sono stati i ballerini a giudicare le esibizioni di cantanti. Ora tocca fare il contrario. “Sono in strada e…”, questo il titolo della gara improvvisazione. Ogni ballerino ha la sua trama da seguire. I cantanti votano l’esibizione preferita e si attendono i risultati. Qui di seguito la classifica:

Alessio con 6 voti

Dandy con 3 voti

Daniele con 0 voti

Al loro rientro in Casetta, TrigNo nota la faccia arrabbiata di Daniele. Il cantante corre fuori per abbracciarlo, dichiarando di aver avuto i brividi durante la sua esibizione. TrigNo ammette di aver avuto dei dubbi tra lui e Alessio. Alla fine ha votato quest’ultimo. Anche Senza Cri gli dice la stessa cosa. “A me dà fastidio, ma è inutile che mi si vengano dette robe del genere. Non ti ho fatto venire i brividi, sennò…”, afferma il ballerino, infastidito.

Sapere che nessuno l’ha votato l’ha sicuramente gettato nello sconforto. Il pubblico è divertito dall’atteggiamento di TrigNo, il quale proprio il giorno prima anche lui non ha ricevuto alcun voto dai ballerini. Infatti, è lui a recarsi dall’allievo di Alessandra Celentano per consolarlo e abbracciarlo dopo la gara di improvvisazione di ballo.

Lui stesso fa notare a Daniele che entrambi hanno avuto lo stesso destino con queste ultime prove affrontate in studio, giudicati proprio dai loro compagni. Intanto, Alessio ha guadagnato 1 punto per la sua squadra, che verrà assegnato come bonus durante la gara della puntata, già registrata, che andrà in onda domenica 1 dicembre 2024, esattamente come Luk3. Ovviamente il ballerino sarà il solo del suo team a riceverlo, visto che è l’unico a farne parte.

Questa settimana arriva Radio Deejay nella Scuola di Amici. Diego, Senza Cri e Luk3 approdano nello studio a Roma della radio e si lasciano andare a una simpatica gara. Tocca poi a Vybes, Antonia e Ilan. Infine, approdano nello studio della radio Niccolò, Chiamamifaro e TrigNo.