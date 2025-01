Amici 24, Giulia Stabile ‘conduttrice’ divide: poi freccia Sangiovanni

Il daytime di Amici di oggi, mercoledì 29 gennaio, si è aperto con una gara speciale presentata da Giulia Stabile e giudicata da Giulia Pauselli. La prova è stata registrata sabato 25 gennaio con il pubblico in studio e ha messo alla prova tre ballerini con un’improvvisazione. I protagonisti sono stati Dandy, Giorgia e Chiara, i quali si sono esibiti affiancati dai professionisti Isobel Kinnear e Sebastian Melo Taveira.

Questa non è la prima volta che Giulia Stabile si cimenta nella conduzione, avendo già presentato puntate speciali di Amici e ricoprendo da diversi anni il ruolo di co-conduttrice a Tu Si Que Vales. Eppure, il suo stile continua a dividere il pubblico. Anche questa volta, nonostante fosse solo una breve prova, sui social sono arrivate molte critiche. Il motivo? Sempre lo stesso: la sua risata spontanea che spunta quasi in ogni frase, cosa che molti trovano fastidiosa. In tanti si chiedono perché continuino ad assegnarle ruoli da presentatrice, invece di lasciarla fare ciò che sa fare meglio: ballare.

Mentre introduceva la prova, la Stabile si è anche lasciata sfuggire una frase che ha subito attirato l’attenzione. I tre ballerini dovevano interpretare tre fasi dell’amore: l’innamoramento, la passione e la fine. Quando ha comunicato a Chiara che avrebbe rappresentato proprio la “fine di un amore”, la ballerina si è scoraggiata. Al che, Giulia ha replicato con una battuta: “A te è toccata la fine di un amore. Eh lo so, però io ti faccio compagnia”.

Un’uscita che non è sfuggita al pubblico e che ha immediatamente scatenato le speculazioni sui social. Molti, infatti, l’hanno interpretata come un riferimento alla fine della sua relazione con Sangiovanni, terminata circa un anno e mezzo fa. Giulia ha sempre dichiarato che il cantante è stato il suo primo amore e, da allora, non ha più avuto relazioni pubbliche.

Per questo, il collegamento con il suo ex fidanzato è sembrato quasi inevitabile. La presunta frecciatina non ha sorpreso solo il pubblico da casa, ma anche quello in studio. In particolare, una ragazza seduta proprio dietro la ballerina ha reagito immediatamente con un’espressione di stupore che ha fatto il giro del web.

Amici 24, Luk3 contro Anna Pettinelli: il nuovo compito

Nel corso del daytime, poi, Luk3 ha ricevuto un nuovo compito da parte di Anna Pettinelli. Il cantante dovrà infatti preparare “Love on the brain” di Rihanna, un pezzo decisamente fuori dalle sue corde. Il 17enne non ha reagito bene, vedendo un vero e proprio accanimento nei suoi confronti da parte della speaker radiofonica.

Dopodiché, ha tirato in ballo anche un allievo della Pettinelli, Trigno, che, proprio come lui, non ha una grande estensione vocale. “Che poi c’hai Trigno in squadra, mi prendi in giro? Dallo a Trigno sto pezzo prima di darlo a me, vediamo come lo canta”, ha detto Luk3. Trigno, però, ha risposto in maniera ironica: “Si lo faccio, però 6 tonalità sotto”.