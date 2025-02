Amici 24, corsa al Serale: Mollenbeck eliminato, lacrime e terrore

Continua la corsa verso il Serale di Amici 24 per gli allievi che ancora non hanno la maglia oro. Finora ad averla conquistata sono stati Antonia, Alessia, Francesco, Chiara e Nicolò. Tra gli altri partecipanti in Casetta si accendono le tensioni. Tutti loro, come i quattro colleghi, devono ottenere i tre sì da parte dei professori del settore di appartenenza, come proposto da Alessandra Celentano. Ma la situazione si fa più complicata per questi allievi ancora in bilico.

Nel Daytime di ieri, dopo la puntata di domenica 16 febbraio, gli allievi hanno dovuto fare delle votazioni tra loro, indicando chi secondo loro meriterebbe il Serale. Ad avere la meglio sono stati Jacopo Sol, Senza Cri, Luk3, Daniele, Dandy, Chiamamifaro e Francesca. Gli allievi che oggi indossano la maglia rossa non meritano il Serale secondo i loro compagni. Questi sono TrigNo, Vybes, Raffaella, Asia, Antonio, Mollenbeck e Deddè.

Ebbene indossano la maglia rossa perché devono affrontare un esame, in modo da evitare l’eliminazione. Infatti, questi sette allievi ora ad Amici 24 devono sfidarsi tra loro, ma non per ottenere la maglia oro, bensì per convincere i professori che non devono essere eliminati. Cantanti e ballerini con la maglia rossa si ritrovano così a combattere per mantenere saldo il loro posto nel talent show di Maria De Filippi.

Il primo a esibirsi oggi in studio è Mollenbeck, con Lorella Cuccarini presente tramite un collegamento da casa. Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ritengono che la sua prima esibizione non sia sufficiente. I ragazzi chiaramente sono sempre più tesi in vista del Serale, in quanto temono di farcela a raggiungere questo traguardo. Infatti, nel Daytime di ieri, dopo le classifiche fatte dagli stessi allievi, sono nate anche delle discussioni.

In particolare, Vybes è rimasto deluso dal mancato sostegno del suo amico TrigNo, che non l’ha inserito tra chi meriterebbe secondo lui di andare al Serale. Intanto, la seconda esibizione di Mollenbeck convince Zerbi per l’accesso al Serale, mentre la Pettinelli continua sul no. Anche la terza esibizione piace a Rudy, ma non ad Anna. Quest’ultima gli assicura che non cambierà idea e che il suo è un no definitivo.

Questo vuol dire che Mollenbeck non otterrà mai i tre sì, visto che manca quello della Pettinelli, e dunque non riuscirà mai a giungere al Serale di Amici 24. La Cuccarini tenta così di capire se stia cercando di eliminare il suo allievo. “Accetto quello che dici, ma non sono d’accordo perché credo che una personalità come la mia possa andare bene al Serale”, replica il cantante. “Abbiamo grosse voci e personalità, non sarebbe giusto portarlo e togliere la possibilità agli altri. Mi dispiace davvero, non è mai facile dire queste cose”, dichiara Anna.

La Cuccarini a distanza abbraccia forte Mollenbeck e si dice dispiaciuta per non essere lì al suo fianco in questa situazione. Così, è avvenuta questa prima eliminazione con gli esami legati al Serale. Mollenbeck viene eliminato, in quanto non avrà mai il sì della Pettinelli. Tornato in Casetta, Samuel – questo il suo vero nome – non trattiene le lacrime e riceve il sostegno dei suoi compagni. Nessuno di loro l’aveva indicato idoneo per il Serale.

Chiaramente, ora tutti coloro che indossano la maglia rossa temono il peggio e di avere, appunto, la sua stessa sorte. Alessandra Celentano si collega con la Casetta e chiede agli allievi se siano convinti delle loro scelte. In caso contrario, ci sarebbe la possibilità di rivotare. Dopo l’eliminazione di Mollenbeck, c’è chi ritiene che sia ingiusto farlo. Tutti alla fine sono d’accordo a non votare nuovamente, lasciando le cose come stanno.