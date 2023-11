Amici 23, un altro allievo pronto a lasciare il talent? Cos’è successo

Dopo Samuspina, un altro allievo è pronto ad abbandonare Amici di Maria De Filippi? Si tratta di Simone, il quale fa un’ammissione nel corso del Daytime del 7 novembre 2023 che fa pensare appunto questo. Facendo il punto della situazione, tutti gli allievi vengono riuniti nello studio da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Dopo di che, i due insegnanti mostrano a cantanti e ballerini una clip che riprende un momento di crisi di Simone dopo la scorsa puntata.

Domenica, per la terza settimana consecutiva, il ballerino è arrivato ultimo nella classifica, giudicata da Anbeta. “Mi rode il c**o perché sono arrivato ultimo”, afferma rammaricato il giovane durante il suo sfogo in sala relax. Inoltre, Simone ammette di non essere d’accordo con la classifica fatta da Anbeta. Questo porta Celentano ed Emanuel Lo a intervenire. “Chi sei per dire che non sei d’accordo con la classifica? Dicendo ‘lei’ e ‘lei’… “, così la maestra rimprovera subito il ballerino.

Il suo insegnante, invece, gli fa notare che avrebbe dovuto dire in faccia, direttamente ad Anbeta, ciò che pensa. Simone spiega di aver sentito solo dopo la puntata la necessità di sfogarsi. Non finisce qui, però, il rimprovero di Emanuel Lo oggi ad Amici 23:

“A giudicarvi sono stati tre professionisti con la P maiuscolo, è da tre settimane che arrivi ultimo. Anziché chiederti perché, te ne esci dietro dicendo queste cose. Dicendo che ti rode il c**o sei riuscito a risolvere? Roderebbe anche a me, ma mi chiederei perché per la terza volta mi succede questo”

Emanuel fa notare che Simone non ha ballato male, anche se la Celentano non è d’accordo con questa sua opinione. E, intanto, lo stesso ballerino ci tiene a chiedere scusa e a precisare che non passa tutto il tempo a lamentarsi. “Oggi stiamo parlando con te, ma è per tutti”, afferma Alessandra Celentano, rivolgendosi a tutti gli allievi.

A questo punto, Emanuel Lo sospende la maglia di Simone, in quanto vuole capire se è il caso che continui questo percorso nella Scuola oppure no. Una volta tornato in Casetta, il ballerino si sdraia sul suo letto e appare profondamente rammaricato per quanto accaduto. Poco dopo, ha un confronto con Elia. A quest’ultimo, palesa la sua intenzione di capire cosa farà nei prossimi giorni, facendo intendere che potrebbe lasciare la Scuola:

“Sto malissimo. Ora mi do del tempo un altro po’. Voglio vedere pure io quanto reggo ancora. Arriva il giorno della puntata e senti che ti crolla di nuovo tutto addosso”

Queste le parole che preoccupano i fan di Simone, anche perché proprio ieri il pubblico di Canale 5 ha visto Samuspina lasciare di sua spontanea volontà la Scuola. Il cantante non riusciva a reggere le prove che è necessario affrontare ogni settimana e temeva che questo avrebbe solo avuto un impatto negativo sulla carriera che sogna.

Intanto, il Daytime di oggi di Amici 23 mostra i ballerini contendersi la borsa di studio per la Alvin Ailey School. Viene subito assegnata una a Marisol, seguita da Dustin. E arriva un colpo di scena per Nicholas, il quale riceve anche lui la borsa di studio!