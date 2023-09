Amici 23, Tananai esemplare: il gesto contro una crudele scelta

Il gesto di Tananai nello studio di Amici di Maria De Flippi non passa inosservato ed è davvero da ammirare. Il cantante di Abissale decide di intervenire in un momento in cui avviene qualcosa che rattrista parecchio. Facendo il punto della situazione, il daytime di lunedì 25 settembre 2023 mostra l’ultima parte della presentazione dei nuovi allievi di questa edizione. Ne manca solo uno, ma sono quattro gli aspiranti concorrenti seduti sotto gli scalini.

Si esibisce un ballerino, che viene fermato da Alessandra Celentano. E già questo è un meccanismo poco carino, visto che i ragazzi si ritrovano a doversi esibire senza musica improvvisamente e a interrompere a un certo la propria esibizione se non ricevono il consenso di uno degli altri professori. Si passa poi all’esibizione di una giovane cantante, che però riceve lo stesso trattamento. E arriva al centro studio Ezio, che si rivela essere l’allievo che può raggiungere il resto del gruppo.

Impossibile non notare che lì seduto, sotto gli scalini, c’è ancora un ragazzo, che appare molto pacato e anche sensibile, come prima impressione. Maria De Filippi nello studio di Amici 23 conferma al giovane che appunto non potrà entrare nella Scuola. Lui le chiede di poterla salutare, dimostrando di essere una persona educata, e poi va via.

Questo conferma sicuramente il fatto che i professori avevano già scelto la classe, altrimenti avrebbero dovuto far esibire anche lui e vedere se uno tra loro l’avrebbe salvato oppure no. A inizio puntata, Queen Mary – che ha registrato dati di ascolti tv da urlo con questo primo appuntamento – ha precisato che ogni ragazzo presente si sarebbe esibito così da dare ai professori la possibilità di confermare o cambiare i loro pensieri.

Infatti, va precisato che gli insegnanti avevano già avuto modo di sentire e vedere gli aspiranti allievi scelti durante le audizioni. La puntata sarebbe servita loro, appunto, ad avere le conferme e a formare le loro squadre. A quanto pare, non c’erano dubbi sull’ultimo ragazzo che non ha avuto la possibilità di esibirsi.

L’unico a non aver avuto questa opportunità e Tananai non resta indifferente alla cosa. Dimostrando al pubblico di essere proprio una bella persona, il cantante di Tango rincorre il ragazzo e lo abbraccia, sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Un gesto, il suo, molto apprezzato dal pubblico di Canale 5.

Dai ma poverino potevano farli cantare entrambi prima di decidere #Amici23 — Susy???? (@Dp25Susy) September 25, 2023

questo meccanismo di amici è folle perché magari quel tizio sugli scalini era più bravo di tutti quelli prima ma non ha avuto nemmeno la possibilità di farsi ascoltare, anche per un minimo di visibilità boh #Amici23 — Nyx. (@xStupidFace) September 25, 2023

Ma Tananai che va a rincorrere l’ultimo ragazzo ???????????? #Amici23 — Ale????????‍♀️Sandra ミ☆ (@___not_today) September 25, 2023

L’ultimo ragazzo rimasto potevano almeno farlo cantare per “scena”. Così si vede proprio che i professori sanno già che nomi vogliono. #Amici23 — Lady Gotham (@locambiodopo) September 25, 2023