Amici 23, Simone Nolasco fuori dal cast: “Ecco cos’è successo”

Il ballerino professionista ha spiegato ai fan il motivo per cui oggi non è presente nel corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi

Simone Nolasco non è presente nel cast dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi quest’anno. Un’assenza che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori, abituati da anni a vederlo presente nel corpo di ballo del talent show di Canale 5. Lui stesso ha deciso di rompere il silenzio e di svelare qual è il motivo dietro la sua uscita di scena. Attraverso il suo account ufficiale di Instagram, rispondendo alle domande dei fan, Simone ha tolto ogni dubbio.

Mentre arrivano le anticipazioni della nuova puntata, che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 8 ottobre 2023, i telespettatori sono curiosi di sapere anche cosa accade tra i professionisti. Negli anni, il pubblico di Canale 5 si è abituato a conoscere anche i ballerini presenti nel corpo di ballo. Ci sono volti fissi ormai da anni e tra questi c’era appunto Simone. Nolasco è fuori dal cast per sua stessa decisione. Infatti, il ballerino ha spiegato ai fan di aver deciso lui stesso di lasciare il programma e che non si tratta di un addio:

“Semplicemente per la voglia di fare nuove esperienze. Di spingermi oltre. Credo che lavorare nell’Arte, come in molte altre cose, sia una continua ricerca di se stessi, ed è quello che sto provando a fare. Amici sarà per sempre la mia casa… questo non è di certo un addio”

Continuando a parlare con i suoi fan, Simone Nolasco ha ammesso che questo è un “periodo sereno e stimolante”, in cui sta molto bene. I fan hanno fatto sapere all’ex ballerino professionista di Amici di sentire la mancanza dei simpatici video che solitamente girava con Elena D’Amario. “Anche a me da morire”, ha risposto. A questo punto, il pubblico vuole anche sapere cosa sta facendo oggi.

Simone ha fatto sapere che “ci sono delle cose in ballo”. Principalmente si sta mettendo in gioco “come Artista” o almeno ci sta provando. In particolare, sta studiando tanto e molte cose diverse. “Devo ammettere che farlo mi dà una sensazione meravigliosa! Non appena potrò parlare dei progetti su cui sto lavorando ve ne parlerò”, ha assicurato il ballerino.

E, ovviamente, non sono mancate le domande legate anche alla sua vita privata. I fan sono molto curiosi di sapere se nella sua vita c’è qualcuno che gli fa battere il cuore. Purtroppo Nolasco ha preferito restare vago sull’argomento. “Bo”, ha risposto il ballerino a questi fan curiosi. Dunque, non si sa se effettivamente ci sia qualcuno al suo fianco. Dopo questa risposta, Simone ha mostrato la sua perplessità su questo genere di domande: “Ma davvero vi interessa così tanto saperlo?”.

Sono le cose semplici a rendere felici Nolasco, il quale ha raccontato in queste ore di amare fare le passeggiate nella sua città, leggere libri, amare, fare il suo lavoro e “sorridere a uno sconosciuto”.