Amici 23, Pettinelli confonde la Casetta: la presunta tattica svelata

Nel Daytime di oggi, 17 aprile 2024, di Amici 23 un Guanto di sfida lascia perplessi i concorrenti, in particolare Mida e Martina. Con una lettera, Anna Pettinelli torna a colpire il cantante di Rossofuoco, ritenendo che la sua allieva sia in grado di fare tutto. La professoressa non ha mai espresso pensieri positivi su Mida, anzi l’ha messo sempre di fronte a ostacoli e difficoltà, anche durante il Serale. Questa volta, però, lascia qualche dubbio in tutti gli allievi.

Nella sua lettera, la Pettinelli spiazza Mida, in quanto lo lascia libero di interpretare al meglio il brano che ha scelto per questo Guanto di sfida. Invece, solitamente si lascia andare a pesanti attacchi e a imposizioni abbastanza dure. Infatti, nei mesi scorsi Mida, che ha chiuso di recente la sua relazione con Gaia, non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte a una sfida da lei lanciata. Stavolta lo lascia libero di fare ciò che gli riesce meglio, oltre tutto in spagnolo!

Questo è il dettaglio che lascia un po’ tutti i presenti sulle scalinate della Casenetta perplessi. Mida ad Amici 23 ha dimostrato di saper cantare benissimo in spagnolo, tanto che più volte si è esibito con pezzi in questa lingua. Ogni volta che l’ha fatto ha sempre ottenuto risultati non negativi.

Al contrario, Martina non canta solitamente in spagnolo. La cantante oggi precisa che solitamente legge lo spagnolo con pronuncia portoghese. Per questo sente che questo Guanto di sfida non sarà per la sua squadra un punto assicurato e che non la valorizza per niente. La canzone scelta da Pettinelli è Bésame Mucho.

A un certo punto, Martina inizia anche a pensare che questa canzone valorizzi di più Mida. Dunque, si chiede come mai la sua insegnante abbia fatto questa scelta così azzardata. Ad avere la probabile risposta a questa domanda è Petit. Quest’ultimo esprime un pensiero che in effetti andrebbe a svelare la tattica di Anna.

La professoressa è sicura, probabilmente, che Martina possa battere Mida anche cantando in spagnolo. Battendo il cantante di Rossofuoco nel suo riuscirebbe a fare una bellissima figura. Non solo, secondo Petit, Mida perdendo in ciò che solitamente preferisce fare potrebbe fare una “figura di m**da”.

“Non è una cosa che mi mette in risalto”, continua poi Martina sfogandosi con Gaia e Sofia. Solitamente gli insegnanti scelgono i Guanti di sfida per risaltare i propri allievi e aggiudicarsi il punto. Sofia e Gaia credono che in effetti la tattica di Pettinelli potrebbe essere quella individuata da Petit. Anna pare voglia vedere Mida perdere anche nel suo, per dimostrare che non è lei a metterlo in difficoltà.