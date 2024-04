Amici 23, Mida e Aurora vicini: Gaia disperata, psicodramma

Continua l’intricata storia tra Gaia e Mida. Com’è noto, alcune settimane fa, Mida ha deciso di lasciare l’ormai ex ragazza, che non l’ha presa affatto bene. La ballerina sembra ancora innamorata di lui e, nonostante i consigli delle amiche, non riesce proprio a lasciarlo andare. Inizialmente, i due sembravano aver mantenuto un bel rapporto, ma tutto è cambiato dopo l’infortunio di Gaia. Quest’ultima ha deciso di accettare la proposta di Raimondo Todaro e di far ballare una sostituta al suo posto fino alla sua guarigione. La scelta dell’allieva ha fatto storcere il naso alla maggior parte dei suoi compagni, compreso Mida. Il cantante ha giustamente fatto notare che, in questo modo, la ballerina avrà probabilmente la semifinale assicurata senza dover neanche esibirsi.

Si arriva quindi al daytime di oggi, 15 aprile, con le tensioni tra i due alle stelle. Nella puntata, ad un certo punto, si è visto Mida molto vicino ad Aurora, la sostituta di Gaia. La ballerina è prima rimasta sul divano a guardare la scena, per poi correre in bagno a piangere. “Io faccio la dura ma non riesco, è la sua indifferenza. Nemmeno gli auguri mi ha fatto, capito?”, ha spiegato a Martina tra le lacrime. Difatti, durante il suo compleanno, Mida si è isolato in camera. “Lui ce l’ha con me perché balla qualcun altro per me. Lui ha paura di uscire male per quello che ha detto, ognuno di noi esce per quello che è”, ha poi aggiunto.

Mida ha lasciato Gaia, ma tra loro due c'è ancora qualcosa di irrisolto… #Amici23 pic.twitter.com/HEgjfvn6fF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2024

Dopo questo sfogo, Gaia è quindi tornata in cucina, dove ha trovato nuovamente Mida scherzare e ridere con Aurora. Esasperata dalla situazione, la ballerina ha quindi deciso di avere un confronto con l’ex fidanzato. Una volta rimasti soli in salotto, hanno cominciato a litigare. Gaia ha rimproverato a Mida di non essere stato empatico con lei e di aver pensato solo al gioco. Mida, a sua volta, l’ha accusata di voler fare sempre la vittima.

Gaia, esasperata dal comportamento di Mida nei suoi confronti, si sfoga durante una discussione #Amici23 pic.twitter.com/xcKZ188LqT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2024

Insomma, una discussione accesa, al termine della quale Gaia ne è uscita, di nuovo, in lacrime. Nonostante avesse deciso di non rivolgergli più la parola, il giorno successivo la ballerina ha cercato di nuovo il cantante. Questa volta, però, il confronto tra di loro è stato notevolmente più pacifico. “Il mio pensiero è quello che ho già esposto, però ho sbagliato ad esprimerlo. Ho aggiunto un mio pensiero che non cambiava nulla e sono stato ingenuo nell’esporlo”, ha spiegato Mida.

“Me la prendo di più con te perché mi sembra normale. Io mi aspettavo una vicinanza. A me ha dato fastidio che tu hai pensato prima al gioco e non alla persona”, ha risposto la ballerina. “Il mio essere sincero era un modo di essere empatico”, ha ribadito Mida. Alla fine, i due sono riusciti a chiarirsi, sebbene molte questioni restino ancora irrisolte. Ad ogni modo, si potrà vedere sicuramente lo sviluppo di questa storia nei prossimi daytime di Amici.