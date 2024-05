Amici 23: Petit emoziona, il gesto di Giulia Stabile sorprende

Quello in onda oggi, 17 maggio 2024, è l’ultimo Daytime di Amici 23. Proprio così, il pubblico di Canale 5 dopo mesi si ritrova a salutare il talent show di Maria De Filippi e così anche i sei allievi rimasti in gioco. Questi sono Holden, Petit, Mida, Sarah, Dustin e Marisol. Un cantante e un ballerino vinceranno le due categorie di canto e ballo. Uno di loro sarà il vincitore di questa 23esima edizione. Ciò accadrà nel corso della finale, che andrà in onda in diretta nella prima serata del 17 maggio 2024.

In questo ultimo Daytime c’è la sorpresa riservata a Petit. Nei giorni scorsi, anche gli altri cinque finalisti hanno avuto la loro sorpresa. Ed ecco che stavolta tocca a Petit, ricevere una lettera da parte di sua mamma, che ci tiene a sottolineare il legame che c’era tra lui e la nonna Miriam. Sullo schermo dello studio di Canale 5 compaiono varie immagini che ritraggono Petit da piccolo. Ed ecco che improvvisamente il cantante di Mammamì resta spiazzato quando vede un video dei suoi genitori, Veronique e Francesco, che giocano a calcio su un prato verde.

A questo punto, la mamma e il papà di Petit approdano nello studio di Amici. Tutti e tre scoppiano a piangere per l’emozione. Sua madre racconta che sente molto la sua mancanza e che allo stesso tempo è felice: “Ti meriti tutto quello che sta accadendo, non trovo neanche le parole”. Inoltre, la mamma di Petit spiega di sentirsi strana, come se volesse mettere un filtro per la paura di essere troppo felice. “Hai ossigenato il cervello. Ci hai riempito proprio di gioia immensa”, continua il padre.

Quest’ultimo confessa che non si aspettava che il figlio sarebbe arrivato fino a questo punto. Non solo, papà Francesco chiede di poter vedere Petit cantare solo per loro nello studio di Canale 5. Il cantante decide di esibirsi con il quo nuovo inedito Mammamì. Nei giorni scorsi, anche Marisol ha ricevuto la sorpresa da parte di sua mamma e di sua sorella. La prima ha fatto un gesto proprio per Petit, che ha mandato in tilt i fan della coppia, chiedendole di mandargli i saluti da parte suo.

Amici 23 Awards: gli allievi votano e il regalo di Giulia Stabile

Dopo un’intera edizione trascorsa a ricevere i voti da parte dei loro insegnanti, ora tocca ai finalisti votare con Amici 23 Awards, ripercorrendo alcune delle esibizioni durante le puntate con l’ormai famoso Guanto Prof. Non ci sono dubbi, per i sei allievi i più sexy sono Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Per l’esibizione più cringe Holden, Sarah, Mida, Marisol e Dustin hanno votato Pettinelli-Todaro. Petit, invece, ha votato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per la “rivelazione dell’anno”, tutti hanno votato Anna Pettinelli. Infine per i ragazzi il Migliori Guanto Prof è stato quello dei CuccaLo. Solo Dustin ha votato per Pettinelli e Todaro.

Subito dopo, in Casetta arriva Giulia Stabile, la quale porta a ogni finalista un regalo, ovvero un braccialetto. La ballerina vorrebbe così augurare un ‘in bocca al lupo’ a tutti loro, anche per ciò che accadrà una volta conclusa questa esperienza. Un gran bel gesto quello di Giulia, molto apprezzato sia dai sei finalisti che dal pubblico. Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah non si aspettavano di ricevere questa sorpresa e appaiono tutti sorridenti e grati.