Amici 23, panico in Casetta: Ezio eliminato, bufera su ‘caso Holy’

Il Daytime di oggi di Amici 23 mostra le reazioni degli allievi a ciò che è successo nel corso della puntata andata in onda domenica 29 ottobre e non solo! Il primo a reagire è Ezio, la cui maglia è stata sospesa dalla sua insegnante Anna Pettinelli, in quanto è nuovamente arrivato ultimo nella classifica. Il giovane cantante non è per niente felice di quanto accaduto, anzi. Ma non è l’unico a lamentarsi. Anche i telespettatori hanno qualcosa da ridire, che riguarda Holy Francisco.

Mentre Mida ha fatto la sua sfida e l’ha superata in puntata, come solitamente è previsto dal programma, per Francesco non è stato così. Quest’ultimo è stato mandato in sfida dalla sua stessa insegnante la settimana precedente, su invito di Rudy Zerbi. Mida, invece, si è proposto da solo per affrontare una prova così complicata e alla fine l’ha superata. “Io la mia sfida l’ho fatta”, dichiara il cantante dopo la puntata. Questo non può dirlo Holy, il quale stranamente non ha affrontato alcuna sfida in puntata, sebbene fosse prevista.

“Evita di dire ‘sono contento che l’ho passata’. Se vedi che c’è lui evita di esternare la tua felicità”, dichiara Simone in stanza relax rivolgendosi a Mida. Questo, però, fa storcere il naso a molti telespettatori, convinti che sia giusto che il cantante mostri la sua felicità dopo aver superato una sfida. Dopo di che accade qualcosa di strano ad Amici di Maria De Filippi.

Tutti gli allievi vengono riuniti sulla famosa scalinata della Casetta. Qui nessuno di loro sa cosa sta accadendo. Ed ecco che sullo schermo appare lo studio vuoto e i professori di canto che siedono dietro la cattedra. Improvvisamente entra un aspirante allievo, Ayle, che a detta degli allievi è anche abbastanza bravo. Le esibizioni del cantante turbano non poco Holy Francisco.

Intanto, il pubblico trova ingiusto che Mida abbia dovuto fare subito la sua sfida in studio di fronte a tutti, mentre Francesco ancora nulla. Gli allievi in Casetta sono abbastanza perplessi su ciò che sta per accadere. Mentre Holy crede che andrà in sfida con Ayle, Ezio è convinto che verrà sostituito. Scoppia il panico in Casetta e le tensioni portano Francesco a scagliarsi contro Mida.

Holy si infastidisce quando il collega fa ancora notare di aver superato la sfida in puntata. Il primo perde la pazienza e non riesce a trattenere la sua furia. Subito dopo, tutti gli allievi vengono convocati in studio, dove vengono accolti dai professori di canto. Anna Pettinelli spiega di voler eliminare Ezio per sostituirlo con Ayle. Così il cantante viene ufficialmente eliminato, ma della sfida di Holy Francisco non si sa più nulla.