Amici 23, nuova gara: Ayle sbotta e accusa i compagni

Nuove regole in casetta. Durante il daytime di Amici 23 andato in onda oggi, venerdì 1 dicembre, i cantanti della Scuola sono stati sorpresi da un inaspettato comunicato. La produzione ha annunciato che tre di loro, uno per squadra, si sarebbero dovuti sfidare in una gara davanti ad un giudice esterno: l’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis. Il perdente avrebbe portato il suo intero team a partire con un punto in meno nella gara delle cover durante il pomeridiano che andrà in onda sabato, 2 dicembre. Dunque, i ragazzi sono stati posti davanti ad una dura scelta, dato che ogni squadra ha dovuto scegliere a quale componente far affrontare la sfida.

Alla fine sono stati scelti Holden per la squadra di Rudy Zerbi, Mew per Lorella Cuccarini e la new entry Martina per il team capitanato da Anna Pettinelli. Ma, non tutti i componenti delle squadre sono stati d’accordo con le scelte dei compagni. Difatti, Ayle non ha preso affatto bene la decisione presa insieme a Martina, Matthew e Holy Francisco e non si è fatto problemi a farglielo sapere.

Ayle accusa Matthew e Holy Francisco

“Non conta solo la tecnica sopraffina e il mostro sacro della voce. Altrimenti nessuno di noi sarebbe qui”, ha detto a Matthew e Holy Francisco. Chiaramente, Ayle ha fatto riferimento al fatto che Martina possiede una gran voce rispetto a loro, motivo per il quale probabilmente hanno scelto di puntare su di lei. Tuttavia, i due cantanti gli hanno fatto notare che anche a lui è stato chiesto se volesse fare la gara, ma, alla fine, tutti insieme hanno optato per mandare Martina. Al che, Ayle ha accusato i compagni di essersi coalizzati contro di lui:

Mi sentivo a disagio. Sono un pippone, mandiamo lei. Non me l’hai posta così, dai. Non sono inca**ato. Però basta, devo ragionare da solo. Ho i miei pensieri e non ho voglia di condividerli altrimenti poi ci ritroviamo a discutere per stron*ate. Vi siete coalizzati in due.

Ad ogni modo, alla fine ad avere la meglio è stato Holden e Martina è arrivata ultima, togliendo così un punto alla sua squadra. La cantante è rimasta molto male per il risultato, dato che si trattava della sua prima gara. Nonostante la new entry, il team di Anna Pettinelli non sembra proprio funzionare quest’anno, posizionandosi sempre in fondo alla classifica.