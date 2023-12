Amici 23, Mida basito da Dikele: perché si conoscevano già

Oggi, 17 dicembre, è andata in onda la prima puntata di Amici prima della pausa natalizia. Come di consueto, si sono svolte le gare di ballo e di canto. Per giudicare i ballerini, nel talent show c’è stato un grande ritorno, ovvero quello di Veronica Peparini. Per quanto riguarda i cantanti, invece, ci sono stati ben tre giudici esterni: Gerry Scotti, Federica Camba e Dikele Distefano. Il regista, scrittore e direttore di “Esse Magazine” è sbarcato per la prima volta ad Amici, causando una reazione inaspettata negli allievi. In particolare, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la faccia basita dell’allievo di Lorella Cuccarini, Mida.

Ma, come mai il cantante ha avuto questa reazione? I fan della voce di “Rossofuoco” hanno indagato e Dikele sembrerebbe non essere esattamente un volto nuovo per lui. A quanto pare, Mida e lo scrittore hanno collaborato in passato, quando l’allievo di Amici era maggiormente inserito nel mondo del rap, di cui Dikele è esperto. Distefano è stato per un periodo il suo manager, ma le cose tra di loro non sarebbero andate affatto bene, tanto da arrivare a separare le loro strade artistiche. Successivamente, Mida avrebbe addirittura “dissato” il regista in una sua canzone, scrivendo delle barre contro di lui.

Queste le informazioni raccolte dai seguaci di Mida, che non avrebbero affatto gradito la decisione della trasmissione di invitare Dikele per giudicare i ragazzi. A detta di alcuni utenti, il cantante sarebbe stato in evidente difficoltà davanti al regista, dato che non si aspettava minimamente la sua presenza nel talent show. Inoltre, diversi telespettatori hanno notato che, dopo l’esibizione di Mida, Maria De Filippi ha chiesto un’opinione proprio a Dikele, cosa non fatta per tutti i cantanti. Per questo, c’è chi pensa che la produzione fosse a conoscenza del turbolente passato tra i due.

Ad ogni modo, Dikele ha giudicato in modo molto positivo Mida. “Molte persone escono da questa scuola e diventano star invece lui già lo è”, gli ha detto, aggiungendo però che dovrebbe sporcarsi di più nei suoi testi. Nonostante questo commento, però, alla fine Mida si è posizionato al quinto posto della classifica, risultato che non avrebbe affatto gradito a giudicare dall’espressione delusa del suo volto ripresa dalle telecamere di Amici.